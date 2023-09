Gnocchi – włoskie kluseczki ziemniaczane. Przepis na włoskie kopytka

Gnocchi (czyta się niokki) to włoskie małe kluski o kształcie i smaku przypominającym polskie kopytka. Tę potrawę je się we Włoszech już od czasów starożytnych. Przygotowuje się ją z różnych składników, w zależności od regionu Włoch: z ziemniaków, kaszy manny, mąki pszennej, jajek, sera bułki tartej, mąki kukurydzianej oraz ziół i warzyw. Zielone gnocchi przygotowane z dodatkiem ze szpinakiem i serem ricotta są popularne na przykład w Toskanii. Zajadają się nimi zarówno mieszkańcy, jak i turyści. Kluseczki można dodawać również do zup – rosołu, warzywnej oraz pomidorowej.

Przepis: Gnocchi ziemniaczane Łatwy przepis z kilku składników. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 10 min. Liczba porcji 6 Składniki 1 kg ziemniaków - odmiany sypkie, typ C

1 czubata szklanka mąki pszennej np. durum - 200 g

2 mniejsze jajka lub 1 duże

1 płaska łyżeczka soli

maslo do polania

utarty ser parmezan do posypania klusek Sposób przygotowania Ugotuj ziemniakiCzyste ziemniaki (bez obierania i krojenia) umieść w garnku z zimną wodą i gotuj je do miękkości. Gdy nie będą już gorące, obierz ze skórki. Zmiel ziemniakiCałkowicie przestudzone ziemniaki przepuść przez ręczną praskę (do ziemniaków i białego sera) lub zmiel w maszynce do mielenia mięsa na średnich oczkach. Przygotuj ciastoZmielone ziemniaki umieść na dużej desce lub na stolnicy. Wsyp też pełną szklankę, czyli 200 gramów mąki z pszenicy durum (semolina) lub ewentualnie mąki pełnoziarnistej typ. 2000. Wbij dwa mniejsze jajka i wsyp płaską łyżeczkę soli. Ze wszystkich składników zagnieć zwartą kulę ziemniaczaną. Wyrabiaj je aż do połączenia wszystkich składników aż powstanie jednolite, zwarte ciasto. Uformuj kluskiPodziel ciasto na 4 części. Z każdej z nich, na lekko tylko obsypanej mąką stolnicy i rozwałkuj dłońmi na sznurek grubości około 1,5 cm. Ucinaj nożem zgrabne kluseczki o długości około 1,5-2 cm. Zrób na nich palcem małe wgłębienie. Ugotuj gnocchiGnocchi przenoś partiami na cedzak i zanurzaj w gotującej się wodzie. Od razu lekko i ostrożnie zamieszaj kluseczki. Po wypłynięciu gnocchi na powierzchnię odczekaj jeszcze około 1,5 minuty. Wyłów wszystkie kluseczki, poczekaj, aż odcedzisz nadmiar wody i umieść je na szerokim talerzu lub salaterce. W ten sposób ugotuj wszystkie porcje gnocchi. Podaj z sosem i utartym parmezanemPolej roztopionym masłem lub ulubionym sosem i posyp parmezanem.

Wskazówki do przygotowania gnocchi

Gnocchi nie jest trudno przygotować. Tym, którzy nie jedli jeszcze gnocchi, proponujemy przyrządzić je z ziemniaków. Najlepiej wybrać gatunek ziemniaków najbardziej mączystych, zawierających dużo skrobi, określanych jako ziemniaki typu C. Wybierać warto więc między gatunkami takimi jak: Bryza, Tajfun, Ibis, Gracja, Bursztyn, Etiuda, Legenda. Unikać należy natomiast młodych ziemniaków – są bardzo wodniste i trzeba dodać do nich bardzo dużo mąki, a wtedy gnocchi wyjdą zbyt twarde i niezbyt dobre. Po ugotowaniu ziemniaków, kiedy ostygną, należy je obrać ze skórki i przecisnąć przez praskę do ziemniaków lub maszynkę do mielenia mięsa. Na kilogram ziemniaków dodaje się ok. 200 g mąki. Potrzebne będzie jeszcze jajko i odrobina soli. Wtedy można zacząć „wyrabiać” ciasto, aż będzie aksamitne. Potem formuje się z niego wałeczek i kroi na małe kawałki. Na każdym kluseczku wyciska się palcem wgłębienie, w taki sposób, by mógł pomieścić w sobie sos.

Dodatkami do gnocchi są różne sosy, takie jak do innych włoskich makaronów: pomidorowy, grzybowy oraz pesto. Po wierzchu posypujemy je utartym parmezanem.

