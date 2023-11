Specjalna czekolada pomoże w walce z osteoporozą. Smakuje tak samo dobrze jak tradycyjna

Osteoporoza jest uznana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) jako choroba cywilizacyjna. Szacuje się, że w Polsce choruje na nią około 2,1 mln ludzi, z czego 1,7 mln to kobiety. Specjaliści alarmują jednak, że chorych będzie jeszcze więcej. W przypadku pacjentów z tą chorobą dieta ma ogromne znaczenie. Braki poszczególnych witamin i minerałów przyczyniają się do rozwoju osteoporozy. Właśnie z myślą o tym polski naukowiec stworzył specjalną czekoladę.

Czekolada, która pomoże pacjentom z osteoporozą

Osoby, które cierpią na osteoporozę, powinny unikać jedzenia słodyczy. Najnowsze odkrycie jest jednak przełomem w tej kwestii. Z myślą o odpowiednim uzupełnieniu diety osób, które są narażone na osteoporozę lub chorują na nią, polski naukowiec zaprojektował specjalne czekolady. Zrobił to w ramach swojego doktoratu wdrożeniowego na Wydziale Nauk Farmaceutycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Sosnowcu.

Jest to czekolada deserowa i gorzka wzbogacona o witaminy D3, K2, a także wapń. „Jedząc moją czekoladę, nie odróżnimy jej od tej zwykłej. Na pomysł wpadłem, gdy patrzyłem, jakie ilości różnych leków i suplementów zażywają codziennie moi dziadkowie. Ja połączyłem przyjemne z pożytecznym. Produkt ten stanowi odpowiedź na promowanie metod prewencji osteoporozy oraz żywności funkcjonalnej” – wyjaśnił naukowiec.

Czekolada na osteoporozę – przyjemne z pożytecznym

Opracowana czekolada przeznaczona dla osób narażonych na osteoporozę musi jednak spełniać odpowiednie kryteria. Chodzi między innymi o to, by była pochodzenia naturalnego oraz została wzbogacona o prozdrowotne składniki. Musi także przypominać żywność tradycyjną. Dodatkowo czekolada nie zawiera sacharozy (zastąpił ją cukier brzozowy).

„Zrealizowanie tak zamierzonego celu pracy wymagało rozwiązania wielu problemów naukowych i technologicznych: określenie dawek substancji aktywnych farmakologicznie możliwych do wprowadzenia do medium, jakim jest czekolada, oczywiście bez wpływu na jej właściwości sensoryczne. Jednorodne rozmieszczenie składników aktywnych w całej objętości podłoża, opracowanie opakowania produktu, które skutecznie chroniłyby składniki aktywne farmakologicznie przed degradacją” – tłumaczy badacz. Należy jednak zauważyć, że czekolada nie jest produktem leczniczym, a jedynie uzupełnieniem diety osób chorych na osteoporozę. Choć nie weszła ona jeszcze do produkcji masowej, to specjaliści są zdania, że jest to jedynie kwestią czasu.

Jakich produktów powinny unikać osoby z osteoporozą?

Warto wiedzieć, co jeść, aby uniknąć osteoporozy, ale także po jakie produkty nie należy sięgać. Osoby chore na osteoporozę powinny ze swojej diety wyeliminować między innymi słodycze, czyli produkty o wysokiej zawartości cukru (na przykład ciastka, cukierki, batoniki), a także unikać mocno słodzonych napojów. To jednak nie wszystko, w diecie osób z osteoporozą nie jest zalecane także spożywanie:

ryb wędzonych i marynowanych o dużej zawartości soli,

tłustych serów,

śmietany,

warzyw bogatych w szczawiany,

tłustych mięs,

słonych wędlin,

tłuszczów zwierzęcych (boczek, smalec, słonina),

alkoholu,

napojów gazowanych,

nadmiernych ilości soli.

