Zastąp ziemniaki tym mało znanym warzywem. Jest zdrowsze i świetnie „rozkręci” trawienie

Ziemniaki to absolutna podstawa w niemal każdym polskim domu – trudno wyobrazić sobie tradycyjny obiad bez nich. Są uniwersalne, smaczne i pasują do niezliczonej ilości dań – od kotletów mielonych, przez gulasze, aż po różnego rodzaju zapiekanki. To warzywo, które od pokoleń gości w polskiej kuchni i wciąż cieszy się niesłabnącą popularnością. Warto czasem jednak nieco poeksperymentować i zastąpić je czymś innym – równie smacznym, a jeszcze zdrowszym.

Tym warzywem można zastąpić ziemniaki

Jest warzywo, którym śmiało można zastąpić ziemniaki – to pasternak. Ma delikatnie słodkawy smak i świetnie sprawdza się w wielu daniach, zarówno gotowany, jak i pieczony. Pasternak ma kremową konsystencję po obróbce cieplnej i może z powodzeniem zastąpić ziemniaki w purée, zupach czy zapiekankach. To także dobry wybór dla osób szukających zdrowszej alternatywy, bo zawiera nieco mniej skrobi.

Choć ziemniaki są smaczne i popularne, pasternak może być zdrowszym wyborem w codziennej diecie. Zawiera więcej błonnika pokarmowego, co wspiera trawienie i pomaga utrzymać uczucie sytości, a przy tym ma niższy indeks glikemiczny, dzięki czemu lepiej wpływa na poziom cukru we krwi. Warto dać mu szansę i wprowadzić trochę urozmaicenia do swojego codziennego menu.

Jakie właściwości ma pasternak?

Pasternak to warzywo korzeniowe o wielu cennych właściwościach zdrowotnych. Jest bogaty we wspomniany już błonnik pokarmowy, który wspiera trawienie i pomaga utrzymać uczucie sytości na dłużej. Zawiera także witaminy C, E i te z grupy B, a także minerały takie jak potas, magnez i fosfor, które wspierają pracę serca i układu nerwowego. Dzięki zawartości przeciwutleniaczy pasternak działa przeciwzapalnie i wspomaga odporność. Co więcej, jedzenie tego warzywa poprawia apetyt. Dodatkowo wpływa korzystnie na układ moczowy i pracę nerek. To świetny sposób na urozmaicenie codziennego gotowania.

