Wlej to do masy na sernik, a cudownie wyrośnie. Będzie też puszysty jak obłoczek

Sernik to niewątpliwie jeden z najważniejszych klasyków polskiej kuchni, który gości na stołach wielu rodzin, zwłaszcza w czasie świąt i różnych uroczystości. Panie domu chętnie i często przygotowują ten deser, starając się, aby był puszysty, smaczny, ale też dobrze się prezentował. Niestety, zdarza się, że ciasto nie zawsze wychodzi idealnie – czasem opada, staje się zbyt ciężkie, a przez to też mniej apetyczne i jego wygląd pozostawia wiele do życzenia. Na szczęście istnieje prosty sposób, aby temu zapobiec.

Patent na obłędnie puszysty sernik

Aby sernik wyszedł wyjątkowo puszysty i delikatny, warto dodać do niego śmietankę kremówkę 30%. Dzięki jej wysokiej zawartości tłuszczu, masa serowa zyskuje lekką, aksamitną konsystencję, która po upieczeniu sprawia, że ciasto jest przyjemnie puszyste i mięciutkie. Śmietana kremówka doskonale łączy się z twarogiem, nadając sernikowi subtelnej gładkości, a także wpływa na jego smak, który staje się bardziej kremowy. Taki dodatek to świetny sposób także na poprawienie tekstury sernika.

Przepis: Puszysty sernik Ten sernik wyjdzie cudownie smaczny i obłędnie puszysty Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Czas gotowania 1 godz. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 490 w każdej porcji Składniki 900 g twarogu mielonego

200 ml śmietany kremówki 30%

150 g cukru

4 jajka

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego

1 łyżka mąki ziemniaczanej

100 g masła (roztopionego)

szczypta soli Sposób przygotowania Przygotowanie składnikówRoztop masło i odstaw do przestudzenia. Śmietanę kremówkę ubij na sztywno (możesz to zrobić mikserem). Robienie masyW dużej misce umieść twaróg, cukier, jajka, ekstrakt waniliowy i szczyptę soli. Wszystkie składniki dokładnie zmiksuj, aż powstanie gładka masa. Następnie dodaj roztopione masło i zmiksuj jeszcze raz. Jeśli chcesz, aby sernik miał bardziej puszystą konsystencję, możesz dodać łyżkę mąki ziemniaczanej. Na końcu delikatnie wmieszaj ubitą śmietanę kremówkę, aby masa była lekka i puszysta. Pieczenie sernikaPiekarnik nagrzej do 160°C (górna i dolna grzałka). Formę do pieczenia (o średnicy około 24 cm) wyłóż papierem do pieczenia lub posmaruj masłem. Wylej przygotowaną masę serową do formy i wyrównaj powierzchnię. Piecz przez około 60 minut. Sernik jest gotowy, gdy wierzch się lekko zarumieni, a w środku będzie ścięty (możesz sprawdzić patyczkiem, czy wychodzi suchy).

O czym pamiętać, robiąc sernik?

Przygotowując sernik, warto pamiętać o kilku kluczowych zasadach, dzięki którym tym wypiekiem będzie zajadać się cała rodzina. Przede wszystkim chodzi o twaróg, który stanowi podstawę masy serowej – powinien on być dobrze odciśnięty, aby pozbyć się nadmiaru wody (a w konsekwencji uzyskać gładką konsystencję masy). Ważne jest również, by składniki, takie jak jajka, śmietanka czy masło, były w temperaturze pokojowej – dzięki temu masa będzie się lepiej łączyć, a sernik nie opadnie po upieczeniu. Należy również delikatnie mieszać składniki, unikając zbyt intensywnego ubijania, ponieważ może to negatywnie wpłynąć na teksturę masy. Warto także pamiętać o pozostawieniu ciasta w uchylonym piekarniku po zakończeniu pieczenia, by stopniowo wychłodziło się (to również zmniejszy ryzyko tego, że sernik opadnie). Jeśli z kolei nie masz czasu, spróbuj przygotować sernik bez pieczenia – też smakuje wspaniale.

