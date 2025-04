Twój mózg pokocha to połączenie! Dietetyk zdradza trik z jogurtem, który poprawi pamięć i nastrój

Doktor Bartosz Kulczyński to specjalista z zakresu dietetyki i technologii żywienia. W opublikowanym nagraniu pokazał, z jakim składnikiem połączyć jogurt naturalny, by stał się jeszcze zdrowszym produktem. To prosty sposób na to, by szybko zrobić przekąskę, która nie tylko jest niezwykle smaczna, ale też świetnie działa na nasz organizm. Co więcej, jej przygotowanie zajmie dosłownie chwilę.

Zmieszaj jogurt z tym dodatkiem

Jednym ze sposobów na przygotowanie bardzo zdrowego jogurtu jest połączenie go z kremem orzechowym. Jak podkreśla specjalista – należy jednak samodzielnie zmielić orzechy i wymieszać je z jogurtem. Zdaniem dietetyka świetnie sprawdzą się orzechy włoskie.

Takie połączenie polecam przede wszystkim osobom, które chciałyby wzmocnić swój układ nerwowy. Warto bowiem wiedzieć, że orzechy poprawiają funkcjonowanie naszego mózgu, w tym wzmacniają pamięć i koncentrację. A co więcej, sprawiają, że mózg starzeje się wolniej i tym samym chronią przed demencją – wyjaśnił specjalista.

To jednak nie wszystko, ponieważ w jednym z badań naukowych eksperci zauważyli, że jedzenie orzechów włoskich wiąże się z poprawą nastroju, łagodzi objawy depresyjne, a także zmniejsza ryzyko zachorowania na tę chorobę. Podobne efekty odnotowano także w przypadku jogurtu naturalnego (nieodtłuszczonego) – wystąpienie depresji zmniejszyło się średnio o 22 procent.

Jakie jeszcze właściwości mają orzechy włoskie?

Orzechy włoskie to prawdziwa skarbnica zdrowych składników. Zawierają dużo kwasów tłuszczowych omega-3, które wspierają pracę mózgu i serca. Są również bogate w przeciwutleniacze, witaminy (szczególnie E i z grupy B) oraz minerały takie jak magnez, cynk i potas. Regularne spożywanie orzechów włoskich może wspomagać pamięć, poprawiać koncentrację i działać przeciwzapalnie. Warto je jeść także dlatego, że wspierają układ odpornościowy i mogą obniżać poziom „złego” cholesterolu. Koniecznie zobacz jednak, czego nie robić z orzechami włoskimi, bo stracą swoje najcenniejsze właściwości.

