Ten napój dewastuje wątrobę bardziej niż tłuszcze trans. Polak pije ponad 100 litrów rocznie

Wątroba na co dzień musi stawić czoła wielu różnym wyzwaniom. Większość z nich „fundujemy” jej sami. Wszystko przez niewłaściwą dietę i sięganie po produkty, które nie służą zdrowiu. Szczególnie groźny jest pewien popularny napój, chętnie kupowany przez Polaków. Stwarza większe niebezpieczeństwo niż toksyczne tłuszcze trans. Jednak mało kto zdaje sobie z tego sprawę. Sprawdź, co lepiej całkowicie wyeliminować ze swojego jadłospisu. Im szybciej, tym lepiej.

Jaki napój dewastuje wątrobę?

Napojem, który dewastuje wątrobę jest piwo. Wielu Polaków sięga po niego, wychodząc z założenia, że to trunek mniej toksyczny niż tak zwane mocne alkohole, na przykład wódka. Tego typu przekonania są złudne. Nie istnieje bowiem coś takiego jak bezpieczna czy mniej destrukcyjna dawka alkoholu. Każdy jego rodzaj szkodzi zdrowiu i wywołuje wiele negatywnych konsekwencji zdrowotnych, między innymi dla wątroby. Moc alkoholu nie ma w tym przypadku większego znaczenia. Liczy się natomiast ilość spożywanych trunków. Dlatego można zaryzykować stwierdzenie, że piwo szkodzi wątrobie i całemu organizmowi nawet bardziej niż wódka. Zwykle pijemy go bowiem znacznie więcej.

Jak piwo działa na wątrobę?

Alkohol zawarty w piwie jest metabolizowany w wątrobie, co prowadzi do powstania aldehydu octowego. To właśnie ten związek wywiera negatywny wpływ na wskazany narząd. Wywołuje silny stan zapalny. Ten zaś uszkadza hepatocyty (komórki wątroby) i obniża ich zdolność do regeneracji. W efekcie dochodzi do wzrostu ryzyka rozwoju wielu różnych chorób, takich jak na przykład: stłuszczenie czy marskość wątroby. Opisany proces zachodzi powoli, ale sukcesywnie. Regularne spożywanie piwa skutkuje nieodwracalnymi zmianami w funkcjonowaniu organizmu. Początkowo nie dają żadnych wyraźnych objawów. Z czasem pojawiają się pierwsze symptomy, na przykład nudności, wymioty, utrata apetytu, świąd skóry, obrzęk nóg czy bóle brzucha.

Czemu piwo szkodzi wątrobie bardziej niż tłuszcze trans?

Alkohol zawarty w piwie może szkodzić wątrobie bardziej niż tłuszcze trans, gdyż działa na komórki wątroby w sposób bezpośredni. Poza tym uszkadza je szybciej niż tłuszcze trans. Nie oznacza to jednak, że wspomniane związki nie są szkodliwe dla organizmu. Wręcz przeciwnie. Ich regularne spożywanie wywiera niezwykle negatywny wpływ na wiele różnych narządów. Sprzyja występowaniu nadwagi, otyłości, cukrzycy typu drugiego, a także innych groźnych schorzeń, w tym chorób nowotworowych.

