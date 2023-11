Czosnkowy oddech? Łyżka tego produktu zadziała jak naturalny dezodorant

Nieprzyjemny zapach z ust może być wynikiem infekcji, schorzeń jamy ustnej (takich jak np. próchnica, kamienie migdałkowe czy zapalenie dziąseł), nieodpowiedniej higieny lub spożycia konkretnych produktów. Wśród nich wymienia się czosnek, cebulę, chrzan czy ryby (zwłaszcza wędzone, choć również pieczone czy smażone). Często mimo wymycia zębów po ich zjedzeniu, nie można pozbyć się nieświeżego zapachu. Czy jest na to sposób?

Jak pozbyć się zapachu czosnku z ust?

Ciekawy eksperyment przeprowadziły naukowczynie z Uniwersytetu Stanu Ohio w USA: prof. Sheryl Barringer i doktorantka Manpreeta Kaura. Sprawdzały, w jaki sposób można pozbyć się nieprzyjemnego, ostrego zapachu czosnku z języka i całej jamy ustnej. Szczegółowo przeanalizowały skład jogurtów, czyli zawartość wody, białka i tłuszczu. Okazało się, że najlepszym sposobem na zlikwidowanie czosnkowego oddechu jest jak najszybsze zjedzenie po jego spożyciu łyżki jogurtu. Dzięki temu dochodzi do neutralizowania związków siarki, które zawarte są w czosnku. Zdaniem badaczek ten sposób o 99 procent zlikwidował nieprzyjemne substancje lotne zawarte w surowym czosnku. Wyniki badań opublikowały na łamach czasopisma „Molecules”.

Dlaczego jogurt likwiduje czosnkowy oddech?

Analiza badaczek z Uniwersytetu Stanu Ohio wykazała, że jogurt o wyższej zawartości tłuszczu był lepszy niż ten o niższej jego zawartości. Choć w eksperymencie zastosowały jogurt naturalny, ich zdaniem jogurt grecki zadziała bardzo podobnie, jeśli będzie wyprodukowany na bazie pełnego mleka, o wysokiej zawartości białka. Nie wykluczają, że efekt zostanie osiągnięty również dzięki jogurtom owocowym, ale ważne jest, aby spożyć je jak najszybciej po zjedzeniu czosnku, niemalże od razu. Dlaczego to tak istotne? Im szybciej zjemy jogurt, tym skuteczniej białka w nim zawarte wychwycą lotne cząsteczki związków siarki, zanim zostaną one wyemitowane do powietrza.

Inne sposoby na pozbycie się nieświeżego oddechu

Nie są to pierwsze badania na temat wpływu produktów białkowych na likwidację nieświeżego oddechu. Wcześniejsze analizy mówiły o tym, że może w tym pomóc picie mleka. Zdaniem badaczek, wnioski płynące z najnowszej analizy sugerują, że żywność wysokobiałkowa może w przyszłości być wykorzystywana do walki z czosnkowym oddechem. Preparat wysokobiałkowy w postaci dezodorantu czy odświeżacza przestaje być wizją z gatunku science fiction. Warto wypróbować patent z jogurtem, a jeśli ktoś nie lubi łączyć go ze smakiem czosnku, można skorzystać z innego sposobu – zjeść natkę pietruszki, która również skutecznie neutralizuje brzydki zapach.

