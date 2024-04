Szybki ratunek dla obciążonej wątroby. Ten napój przyspieszy oczyszczanie organizmu

Wątroba pełni w organizmie wiele ważnych funkcji. Odpowiada między innymi za wytwarzanie żółci, która ułatwia trawienie tłuszczów i węglowodanów (cukrów). Narząd odgrywa też bardzo istotną rolę w oczyszczaniu organizmu z toksyn. Usuwa bądź neutralizuje szkodliwe produkty przemiany materii, na przykład związki powstałe podczas metabolizowania leków. Jego działanie utrudnia jednak niewłaściwa dieta. Można się o tym przekonać zwłaszcza w okresie Wielkanocy, kiedy często zdarza nam się jadać tłuste, ciężkostrawne posiłki zakrapiane alkoholem. Na szczęście istnieją sposoby, by wspomóc wątrobę. Jednym z nich jest picie koktajlu z buraka.

Jak zrobić koktajl z buraka na wątrobę?

Najpierw obierz dwa buraki ze skórki, pokrój je na mniejsze części i wrzuć do kielicha blendera. Potem dodaj do nich sok wyciśnięty z połówki cytryny, trzy łyżeczki cukru oraz szklankę wody. Wszystkie składniki zmiksuj na jednolitą masę, a powstałą miksturę przelej do szklanki. Przygotowanie napoju zajmie ci nie więcej niż 15 minut. Pij go raz dziennie przez około siedem dni. Po tym czasie zrób co najmniej cztery tygodnie przerwy. Pamiętaj, że koktajl z buraka w nadmiarze może zaszkodzić, wywołując nieprzyjemne dolegliwości gastryczne w postaci bólów brzucha, biegunek, wymiotów, nudności czy zaparć.

Koktajl z buraków ma dość charakterystyczny, nieco ziemisty smak. Jeśli chcesz go nieco złagodzić, możesz dodać do napoju sok z jabłek, marchewek lub granatu. Dobrze sprawdzi się również szczypta startego lub zmielonego imbiru. Tak naprawdę dobór poszczególnych składników zależy od twoich potrzeb oraz upodobań. Ważne jest natomiast to, by korzystać ze świeżych produktów dobrej jakości.

Jak koktajl z buraka działa na wątrobę?

Koktajl z buraka zawiera wiele cennych mikroelementów, między innymi betainę. Ten związek odpowiada za czerwoną barwę warzywa. Pełni również wiele innych ważnych funkcji. Ma właściwości antyoksydacyjne. Zapewnia równowagę między wolnymi rodnikami a przeciwutleniaczami, dzięki czemu spowalnia proces starzenia się komórek, zmniejsza stany zapalne tkanek i chroni przed różnego rodzaju chorobami. Ogranicza gromadzenie się tłuszczu w wątrobie, dzięki czemu zmniejsza ryzyko wystąpienia marskości oraz niealkoholowego stłuszczenia wątroby. Jednocześnie usprawnia pracę narządu. Wykazuje działanie przeciwbakteryjne, eliminuje mocznik z organizmu, obniża stężenie „złego cholesterolu”.

Kto nie powinien sięgać po koktajl z buraka?

Przeciwskazaniem do picia koktajlu z buraka jest między innymi dna moczanowa, kamica nerkowa oraz reumatyzm. Warzywa będące głównym składnikiem napoju zawierają duże ilości szczawianów, które mogą zaostrzać przebieg wymienionych schorzeń. Co więcej, koktajl nie jest również zalecany osobom z zespołem jelita drażliwego (IBS) i przewlekłymi chorobami układu pokarmowego. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, przed włączeniem koktajlu z buraków do diety skonsultuj się z lekarzem pierwszego kontaktu.

Jak jeszcze wspomóc przeciążoną wątrobę?

Warto zrezygnować z picia alkoholu i zadbać o spożywanie lekkostrawnych posiłków w regularnych odstępach czasu (co trzy lub cztery godziny). Dobrym rozwiązaniem może okazać się również włączenie do diety odpowiednich ziół i przypraw, takich jak na przykład ostropest plamisty, karczoch zwyczajny, mniszek lekarski, mięta pieprzowa czy kurkuma.

