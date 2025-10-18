Dodaj to do porannej kawy. Ekspert zdradza duet, który działa jak naturalny lek na cały organizm

Czy zwykła kawa może zamienić się w naturalny lek? Tak i nie potrzeba do tego żadnych magicznych sztuczek. Wystarczy dorzucić do „małej czarnej” niej dwa niepozorne składniki, które praktycznie każdy ma w swojej kuchni. Te produkty kosztują „grosze”, a potrafią zdziałać prawdziwe cuda, zwłaszcza gdy połączysz je z kofeinowym naparem. Na cenne właściwości tego „tria” zwrócił uwagę lekarz Marek Skoczylas, który od lat popularyzuje wiedzę na temat zdrowego odżywiania. Sprawdź, co dorzucić do kawy, by w pełni wykorzystać jej prozdrowotny potencjał.

Dodaj to do kawy, a poczujesz różnicę

Ekspert radzi, by wzbogacić „małą czarną” o szczyptę kurkumy. Ta złota przyprawa słynie ze swoich cennych właściwości. Zawdzięcza je kurkuminie. To właśnie ona wspiera prawidłowe funkcjonowanie wielu narządów. Przede wszystkim redukuje stany zapalne tkanek, a w rezultacie zmniejsza ryzyko rozwoju wielu groźnych chorób. W dodatku poprawia profil lipidowy, obniża ciśnienie krwi i stężenie glukozy w organizmie. Pośrednio ułatwia więc też zrzucanie nadprogramowych kilogramów i utrzymanie odpowiedniej masy ciała. Co więcej, wspomaga działanie wątroby i usuwanie szkodliwych produktów przemiany materii z ustroju.

Stanowi też cenne wsparcie w łagodzeniu objawów choroby zwyrodnieniowej stawów. Dlatego warto dodawać kurkumę wszędzie tam, gdzie jest to tylko możliwe. Nasza codzienna kawa jest idealną kandydatką do tego, żeby przemycić trochę kurkumy – podkreśla Marek Skoczylas.

Do kawy wzbogaconej o złotą przyprawę warto dorzucić też odrobinę pieprzu. Zawarta w nim piperyna zwiększa bowiem przyswajalność kurkuminy (nawet o kilkaset procent). W efekcie pozwala jeszcze lepiej wykorzystać jej prozdrowotny potencjał.

Jak zrobić kawę z kurkumą i pieprzem?

Przygotowanie tego napoju jest banalnie proste. Wystarczy dosypać do świeżo zaparzonej „małej czarnej” około jedną czwartą łyżeczki kurkumy i maleńką szczyptę pieprzu, a całość wymieszać. Pamiętaj, że przyprawy mają dość intensywny smak i aromat, zacznij więc od niewielkich porcji. Z czasem możesz je nieco zwiększyć. Jeżeli natomiast chcesz nieco złagodzić smak wzbogaconej kawy, dolej do niej mleko lub ulubiony napój roślinny.

Kawa z kurkumą i pieprzem – przeciwwskazania i możliwe skutki uboczne

Warto jednak pamiętać, że kawa z kurkumą i pieprzem nie zastąpi leczenia ani nie jest wskazana dla wszystkich. Choć kurkumina i piperyna mają udokumentowane działanie przeciwzapalne i antyoksydacyjne, nie są lekami i nie powinny być stosowane zamiast terapii zaleconej przez lekarza. U osób z nadwrażliwością żołądka, refluksem, wrzodami lub stanami zapalnymi przewodu pokarmowego taki napój może nasilać objawy, ponieważ zarówno kawa, jak i przyprawy pobudzają wydzielanie soku żołądkowego. W takich przypadkach lepiej ograniczyć ich ilość lub całkowicie zrezygnować z tego połączenia.

Warto też pamiętać, że piperyna może wpływać na wchłanianie niektórych leków, dlatego osoby przewlekle leczone powinny skonsultować stosowanie tego napoju z lekarzem lub farmaceutą.

Czytaj też:

Nie owsianka i nie naleśniki. To rozgrzewające śniadanie jesienią robi furorę w mojej kuchniCzytaj też:

Lekarz zdradza 5 prostych zasad, dzięki którym chudniesz szybciej. Rady bez diety i siłowni