Dodaj to do porannej kawy. Ekspert zdradza duet, który działa jak naturalny lek na cały organizm
Kawa z kurkumą
Kawa z kurkumą Źródło: Freepik
Kawa słynie z pobudzających właściwości. Nie każdy jednak wie, że potrafi zdziałać znacznie więcej. Zwiększy swoją prozdrowotną moc, gdy dodasz do niej dwa niepozorne składniki. Lekarz nie ma co do tego wątpliwości.

Czy zwykła kawa może zamienić się w naturalny lek? Tak i nie potrzeba do tego żadnych magicznych sztuczek. Wystarczy dorzucić do „małej czarnej” niej dwa niepozorne składniki, które praktycznie każdy ma w swojej kuchni. Te produkty kosztują „grosze”, a potrafią zdziałać prawdziwe cuda, zwłaszcza gdy połączysz je z kofeinowym naparem. Na cenne właściwości tego „tria” zwrócił uwagę lekarz Marek Skoczylas, który od lat popularyzuje wiedzę na temat zdrowego odżywiania. Sprawdź, co dorzucić do kawy, by w pełni wykorzystać jej prozdrowotny potencjał.

Dodaj to do kawy, a poczujesz różnicę

Ekspert radzi, by wzbogacić „małą czarną” o szczyptę kurkumy. Ta złota przyprawa słynie ze swoich cennych właściwości. Zawdzięcza je kurkuminie. To właśnie ona wspiera prawidłowe funkcjonowanie wielu narządów. Przede wszystkim redukuje stany zapalne tkanek, a w rezultacie zmniejsza ryzyko rozwoju wielu groźnych chorób. W dodatku poprawia profil lipidowy, obniża ciśnienie krwi i stężenie glukozy w organizmie. Pośrednio ułatwia więc też zrzucanie nadprogramowych kilogramów i utrzymanie odpowiedniej masy ciała. Co więcej, wspomaga działanie wątroby i usuwanie szkodliwych produktów przemiany materii z ustroju.

Stanowi też cenne wsparcie w łagodzeniu objawów choroby zwyrodnieniowej stawów. Dlatego warto dodawać kurkumę wszędzie tam, gdzie jest to tylko możliwe. Nasza codzienna kawa jest idealną kandydatką do tego, żeby przemycić trochę kurkumy – podkreśla Marek Skoczylas.

Do kawy wzbogaconej o złotą przyprawę warto dorzucić też odrobinę pieprzu. Zawarta w nim piperyna zwiększa bowiem przyswajalność kurkuminy (nawet o kilkaset procent). W efekcie pozwala jeszcze lepiej wykorzystać jej prozdrowotny potencjał.

Jak zrobić kawę z kurkumą i pieprzem?

Przygotowanie tego napoju jest banalnie proste. Wystarczy dosypać do świeżo zaparzonej „małej czarnej” około jedną czwartą łyżeczki kurkumy i maleńką szczyptę pieprzu, a całość wymieszać. Pamiętaj, że przyprawy mają dość intensywny smak i aromat, zacznij więc od niewielkich porcji. Z czasem możesz je nieco zwiększyć. Jeżeli natomiast chcesz nieco złagodzić smak wzbogaconej kawy, dolej do niej mleko lub ulubiony napój roślinny.

Kawa z kurkumą i pieprzem – przeciwwskazania i możliwe skutki uboczne

Warto jednak pamiętać, że kawa z kurkumą i pieprzem nie zastąpi leczenia ani nie jest wskazana dla wszystkich. Choć kurkumina i piperyna mają udokumentowane działanie przeciwzapalne i antyoksydacyjne, nie są lekami i nie powinny być stosowane zamiast terapii zaleconej przez lekarza. U osób z nadwrażliwością żołądka, refluksem, wrzodami lub stanami zapalnymi przewodu pokarmowego taki napój może nasilać objawy, ponieważ zarówno kawa, jak i przyprawy pobudzają wydzielanie soku żołądkowego. W takich przypadkach lepiej ograniczyć ich ilość lub całkowicie zrezygnować z tego połączenia.

Warto też pamiętać, że piperyna może wpływać na wchłanianie niektórych leków, dlatego osoby przewlekle leczone powinny skonsultować stosowanie tego napoju z lekarzem lub farmaceutą.

Źródło: Marek Skoczylas TV/Youtube