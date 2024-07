Wypij jedną szklankę przed snem. Dzięki temu lepiej się wyśpisz, nawet podczas upałów

Wysokie temperatury powietrza utrudniają zasypianie. Upał sprzyja również częstemu wybudzaniu się, nawet kilka razy w ciągu nocy. Niewyspanie prowadzi natomiast do wielu zakłóceń w pracy organizmu. Pojawia się zmęczenie, senność, suchość w ustach, bóle i zawroty głowy, problemy z pamięcią i koncentracją. Przeprowadzone badania dowiodły, że zaburzenia snu przyspieszają procesy starzenia i sprzyjają występowaniu wielu chorób, między innymi otyłości, cukrzycy typu drugiego czy depresji. Zobacz, co zrobić, by uniknąć tych wszystkich kłopotów w upalne dni.

Co pić, by lepiej spać podczas upałów?

To banalnie prosty sposób. Wystarczy wypić szklankę wody na dwie godziny przed snem. Patent ten ułatwia regulowanie temperatury ciała, zmniejsza ryzyko wysuszenia błon śluzowych, usprawnia krążenie krwi oraz usuwanie toksyn z organizmu. Jednocześnie zapobiega wielu przykrym dolegliwościom, takim jak na przykład bóle i zawroty głowy, arytmia, senność, rozdrażnienie, mdłości, niepokój, a także skurcze mięśni. Warto przy tym pamiętać, by nie przesadzać z ilością wody wypijanej wieczorem. Przyjmowanie zbyt dużej ilości płynów przed snem zwiększa prawdopodobieństwo częstego odwiedzania toalety.

Inne sposoby na zdrowy sen podczas upałów

Należy ograniczyć dopływ ciepłego powietrza do mieszkania. Warto wykorzystać w tym celu folię NRC (ang. NASA Radiation Control). Trzeba zamocować ją po zewnętrznej stronie okna srebrną stroną do słońca. Do montażu można użyć dwustronnej taśmy. Zastosowanie tego patentu zmniejszy ryzyko przegrzewania się sypialni oraz innych przestrzeni w domu.

Co jeszcze zrobić, by lepiej się wyspać? Dobrze jest zadbać o odpowiednią dietę. Należy unikać spożywania obfitych kolacji przed snem. Lepszym rozwiązaniem są mniejsze posiłki skomponowane ze składników bogatych w tryptofan (aminokwas ułatwiający zasypianie i wpływający pozytywnie na jakość snu). Do tej grupy zalicza się między innymi nasiona roślin strączkowych (soczewica, fasola, soja itp.). Wiele osób unika wskazanych artykułów spożywczych w obawie przed gromadzeniem się nadmiernej ilości gazów w przewodzie pokarmowym. Istnieją jednak proste sposoby, by uniknąć tego kłopotu. Wystarczy namoczyć rośliny strączkowe przed obróbką termiczną. Można też dodać do gotowania kminek rzymski, koper włoski, majeranek, imbir lub kolendrę. Te przyprawy zmniejszą ryzyko występowania wzdęć. Tryptofan mają w swoim składzie również orzechy, ciemne czekolady z dużą zawartością naturalnego kakao, produkty zbożowe (zwłaszcza kasza gryczana), jajka, żółte sery oraz ryby.

