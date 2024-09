Jak szybko odgrzać pizzę bez piekarnika i mikrofali? Ten patent jest dziecinnie prosty

Jak odgrzać pizzę? Zwykle używamy do tego celu piekarnika bądź mikrofali. Okazuje się jednak, że istnieje patent, który nie wymaga użycia wskazanych sprzętów. By go zrealizować, nie potrzebujesz też ani grama tłuszczu. Wystarczy patelnia i kilka porcji wody.

Jak odgrzać pizzę bez piekarnika i mikrofali?

To bardzo proste. Wystarczy, że położysz kawałek pizzy na rozgrzanej patelni razem z kostką lodu, a całość przykryjesz pokrywką. Lód zacznie topnieć. Powstanie para wodna, która zapobiegnie wysychaniu i twardnieniu ciasta. W efekcie przysmak odzyska świeżość już po niecałej minucie. Nie trzeba się przy tym obawiać, że stanie się zbyt wilgotny czy gumowaty, gdyż kostka lodu to zbyt mała ilość wody.

Jak przechowywać pizzę, by dłużej zachowała świeżość?

Wystudzoną pizzę, która nie zostanie zjedzona od razu, najlepiej trzymać w lodówce, w szczelnie zamykanym pojemniku przeznaczonym do przechowywania żywności. Dzięki temu przysmak zachowa swój aromat i nie wchłonie zapachów wydzielanych przez inne produkty znajdujące się w chłodziarce, na przykład warzywa czy ryby. Co więcej, wspomniane zabezpieczenie zapobiegnie zawilgoceniu ciasta i spowolni też proces namnażania się szkodliwych drobnoustrojów odpowiedzialnych za rozwój pleśni. Warto jednak pamiętać, że pizza nie może być trzymana w lodówce zbyt długo. Trzeba ją zjeść w ciągu 24 godzin od momentu włożenia do chłodziarki. Czas przechowywania sosów, na przykład czosnkowego czy pomidorowego jest nieco dłuższy i wynosi 2 dni, przy czym dipy również muszą być zamknięte w szczelnych pojemnikach.

Czy pizzę można mrozić?

Gotowa domowa pizza lub ta zamówiona w lokalu na wynos nadaje się do mrożenia. Warto przedtem podzielić ją na kawałki, a każdy z nich umieścić w strunowym, szczelnie zamykanym woreczku. W takich warunkach przysmak przetrwa od 4 do 6 tygodniu. Trzeba się jednak liczyć z tym, że może stracić swoje walory smakowe. Najlepiej mrozić surowy lub podpieczony spód do pizzy bez dodatków w postaci sera czy warzyw.

