Mój warstwowy deser nie tuczy, a jest smaczny i tani w przygotowaniu. Poznaj prosty i szybki przepis

Deser jogurtowy będzie świetną alternatywą dla ciastek czy batonów kupionych w sklepie. Nie tylko zaspokoi apetyt na słodycze, ale też będzie kosztował mniej, wesprze zdrowie i pomoże w utrzymaniu diety. Znajdziesz w nim wiele cennych składników odżywczych.

Deser jogurtowy, który pokochałam, zrobiony jest z jogurtu naturalnego, jabłek w postaci musu i granoli. W nabiale znajdziesz wapń, białko i probiotyki. Granola dostarczy zdrowych tłuszczy, węglowodanów złożonych i błonnika. Jabłko obfituje w witaminę C, flawonoidy i potas oraz magnez. Do tego jest niskokaloryczny, więc jego zjedzenie nie odbije się negatywnie na sylwetce. Wymienione wyżej korzyści kwalifikują go jako świetny dietetyczny posiłek, który zapobiegnie podjadaniu i sięganiu po mniej korzystne słodkości.

Jak zrobić lekki deser jogurtowy?

Przygotowaniu warstwowego deseru z 3 składników nie zajmie wiele czasu. Najwięcej pracy wymaga zrobienie domowego musu jabłkowego bez cukru. Trzeba obrać owoce, zetrzeć je i poddusić z cynamonem raz słodzikiem. Jeśli jednak przygotujesz je wcześniej w większej ilości to złożenie przysmaku z dodatkiem jogurtu i granoli zajmie do 5 minut. Polecam takie sprytne podejście do tematu.

Przepis: Warstwowy deser jogurtowy z musem jabłkowym i granolą Pyszny i tani deser, który zrobisz niemal błyskawicznie. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Międzynarodowa Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 25 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 267 w każdej porcji Składniki 150 g gęstego jogurtu naturalnego

4 łyżki granoli

3 średnie jabłka

2 łyżeczki erytrytolu

½ łyżeczki cynamonu Sposób przygotowania Robienie musu jabłkowego2 jabłka umyj obierz i zetrzyj na tarce. Duś na wolnym ogniu przez 5-7 minut, aż nieco zgęstnieje. Dopraw cynamonem i 1 łyżką słodzika. Ostudź. Uszykowanie słodkiego jogurtuJogurt naturalny połącz z pozostałym słodzikiem. Układanie warstwowego deseruW pucharkach umieść po 2 łyżki musu jabłkowego, 1-2 łyżki granoli, 3 łyżki jogurtu naturalnego. Udekoruj plastrami jabłka oraz odrobiną granoli.

Jak podawać deser jogurtowy?

Po ułożeniu składników w szklance czy pucharku już nie musisz robić nic. Jeśli chcesz podać deser gościom, możesz go jeszcze dodatkowo przystroić świeżą miętą. Bez niej jednak też będzie świetny. Dobrą opcją dla zabieganych będzie spakowanie deseru jogurtowego zamykany słoik i zabranie go do pracy lub w podróż. Dzięki temu zdrowy posiłek zawsze będzie pod ręką.

Inne warianty warstwowego deseru

Zamiast jogurtu naturalnego do zrobienia warstwowego deseru możesz użyć jogurtu greckiego, skyru lub nawet rzadkiego serka homogenizowanego. Pamiętaj tylko, że za każdym będzie miał inną wartość kaloryczną i będzie konieczne dostosowanie ilości słodzika.

Zamiast granoli możesz po prostu dodać pokruszone orzechy i posiekane owoce. Dobrym pomysłem będzie też ułożenie, krótko namoczonych we wrzątku płatków owsianych.

Czytaj też:

Do jogurtu dodaję tylko owoc i przyprawę. W 5 minut robię pyszny deser na odchudzanieCzytaj też:

Ten genialny deser poleciła mi znajoma. Pomaga schudnąć, a robi się go ekspresowo