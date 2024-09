Migrena nie daje ci żyć? Dietetyk mówi, co jeść, by uporać się z bólem głowy

Migrena to napadowe bóle głowy o umiarkowanym lub dużym natężeniu. Towarzyszyć im może między innymi nadwrażliwość na światło i dźwięki, nudności czy wymioty. Zdarza się, że osobom, które cierpią na to schorzenie, utrudnia ono niejednokrotnie normalne funkcjonowanie czy wykonywanie obowiązków. Okazuje się, że można wprowadzić do swojej diety składniki, które będą łagodzić migrenę.

Dieta śródziemnomorska ketogeniczna złagodzi migrenę

Kierownik Katedry Żywienia i Metabolomiki, prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska, w opublikowanym przez siebie materiale na Instagramie wytłumaczyła, jakie produkty powinny być w kuchni osób, które borykają się z migreną. „Po pierwsze są to składniki śródziemnomorskiej diety ketogenicznej” – powiedziała. Ekspertka wyjaśniła, że właśnie dieta śródziemnomorska ketogeniczna bogata jest w dobre tłuszcze z tłustych ryb, siemienia lnianego i oliwy z oliwek. Dodatkowo działa ona antyzapalnie i, jak tłumaczy specjalistka, wspiera mitochondria, przez co może pomagać w łagodzeniu migreny. Należy więc szukać produktów z kwasami omega-3, a unikać kwasów omega-6.

Po jakie jeszcze produkty powinny sięgać osoby z migreną?

To jednak nie wszystko, ponieważ osoby borykające się z migreną powinny sięgać także po produkty zawierające kwas foliowy i ryboflawinę. Są to między innymi:



tłuste ryby,

jaja,

dobrej jakości mięso,

produkty mleczne,

warzywa,

ziarna.

Te produkty dostarczają witamin, które wspierają funkcje mózgu. Należy też włączyć do swojej diety produkty zawierające tryptofan.

Tryptofan jest wykorzystywany do syntezy neurotransmiterów, przede wszystkim w jelitach, ale część 5-hydroksytryptofanu przedostaje się przez barierę krew-mózg. I choć badania naukowe pewnie nie są najwyższej jakości, to jednak wydaje się, że taka dieta zasobna w tryptofan, czyli w orzechy, indyka, soczewicę, siemię lniane, może być pomocna także w łagodzeniu bólów migrenowych – wyjaśniła specjalistka.

Ekspertka podkreśliła także rolę probiotyków. Okazuje się bowiem, że pomocne mogą być różne szczepy bakterii Lactobacillus i Bifidobacterium. Sprawdźcie też, jak jeszcze można pokonać ataki migreny.

