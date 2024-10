Znalazłam sposób na ekspresowe obieranie czosnku. Teraz robię to bez trudu w kilka sekund

Intensywny aromat czosnku sprawia, że jest on wspaniałym dodatkiem do wielu potraw. Bez niego wręcz trudno wyobrazić sobie dużo dań kuchni polskiej. Od zup i sosów po mięsa i warzywa – czosnek dodaje potrawom głębi i charakteru. Możemy go smażyć, dusić, piec, ale też dodawać na surowo. Jest nieodzownym składnikiem marynat czy dipów. Jest to też „naturalny antybiotyk”, po który chętnie sięgamy w okresie jesienno-zimowym. Niestety, obieranie czosnku często bywa problematyczne.

Jak ekspresowo obrać czosnek? Szybki patent

Obieralnie czosnku jest żmudnym i czasochłonnym zajęciem. Okazuje się jednak, że wykorzystując sprytny trik, można to zrobić dużo szybciej i łatwiej. Do jego użycia potrzebne będzie jednak wykorzystanie kuchenki mikrofalowej. Musicie podgrzewać ząbki czosnku przez około 10 sekund. Gdy wyjmiecie czosnek z mikrofali – łupinka zejdzie sama. Co więcej, przy tak delikatnym podgrzewaniu jego właściwości lecznice i smakowe zostaną zachowane. Ta metoda sprawdzi się idealnie, gdy musicie obrać większą ilość czosnku.

Ciekawym patentem jest też umieszczenie czosnku w ściereczce – musicie zwinąć w nią ząbki czosnku, a następnie delikatnie ugniatać dłonią. Bez trudu pozbędziecie się wtedy skórki. Możecie też umieścić czosnek w ręcznej prasce – przez dziurki przeciśnie się wyłącznie miąższ, a łupinka pozostanie w środku.

Inne patenty na obieranie czosnku

Jeżeli nie posiadacie w domu mikrofali – możecie użyć też innego patentu. Wystarczy zgnieść ząbek czosnku. Musicie położyć go na desce do krojenia, docisnąć szerszą krawędzią noża i uderzyć nasadą dłoni. Zamiast noża możecie użyć też tłuczka do mięsa. Możecie również wybrać sposób bez używania noża – w takiej sytuacji należy chwycić ząbek czosnku z dwóch stron i przekręcić każdą z nich w przeciwnym kierunku (czynność ta przypomina otwieranie cukierka).

Istnieje jeszcze jeden, ciekawy sposób na obieranie czosnku. Musicie przygotować niedużą miskę i wlać do niej zimną wodę (powinna zajmować połowę jej wysokości). Następnie umieśćcie w niej nieobrane ząbki czosnku. Po około 5 minutach wyjmijcie je z wody i delikatnie osuszcie ręcznikiem papierowym. Pod wpływem wilgoci skórka zacznie odchodzić niemalże sama – wystarczy, że delikatnie podważycie ją nożykiem. Jeżeli czosnek jest świeży – musicie tylko zamoczyć go pod kranem. Dużym plusem tej metody jest także brak bałaganu. Koniecznie sprawdźcie, jak wybrać dobry czosnek. Warto również wystrzegać się błędu, przez który czosnek traci swoje właściwości.

