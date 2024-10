To zdrowe warzywo zamykam w słoikach. Jesienią i zimą sięgam po nie codziennie i nie choruję

Jak wzmocnić organizm w sezonie jesienno-zimowym? Kluczem do sukcesu jest połączenie kilku drobnych, ale bardzo istotnych elementów. Duże znaczenie ma regularna aktywność fizyczna o umiarkowanej intensywności, na przykład spacery na świeżym powietrzu, a także odpowiednia długość snu. Przeprowadzone badania wykazały, że osoby, które przesypiają mniej niż sześć godzin na dobę są cztery razy bardziej narażone na rozwój infekcji wirusowej niż „śpiochy” spędzające w łóżku ponad siedem godzin w ciągu doby.

Niezwykle ważną rolę w „budowaniu” odporności odgrywa również dieta. Powinna być urozmaicona, zawierać produkty pełnoziarniste, sezonowe warzywa i owoce. Ja dodatkowo wzbogacam swój jesienny jadłospis o jedną oryginalną przekąskę z przepisu mojej babci. Chodzi o kiszony czosnek. Zobacz, dlaczego warto go przygotować i sprawdź, jak to zrobić krok po kroku.

Jak zrobić kiszony czosnek na wzmocnienie organizmu?

Tę przekąskę przygotowuje się podobnie jak każdą inną kiszonkę. Wystarczy przyszykować warzywa, wrzucić je do czystego słoika razem z koprem oraz przyprawami, a na koniec zalać wszystko solanką i szczelnie zamknąć. Taką „miksturę” należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Kiszony czosnek zwykle jest gotowy po około 3 tygodniach. Nie przeraź się, jeśli zobaczysz, że warzywo zmieniło kolor. To znak, że fermentacja przebiega prawidłowo. Ząbki mogą zyskać zieloną, niebieską, a nawet czarną barwę.

Chcesz, by kiszonka zyskała nieco ostrzejszy smak? Wrzuć do słoików – poza zestawem standardowych składników i przypraw – także kilka ziarenek gorczycy lub papryczkę chili. A jeżeli zależy ci na tym, by przyspieszyć proces fermentacji, dodaj do wystudzonej zalewy kilka łyżek soku z kiszonej kapusty lub kiszonych ogórków. Możesz też użyć zakwasu z buraków.

Przepis: Kiszony czosnek To świetna przekąska. Doskonale pasuje między innymi do sałatek i kanapek. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 1 Składniki 10 główek czosnku

baldach kopru

3-4 ziarenka pieprzu

3-4 sztuki ziela angielskiego

3 liście laurowe

3 cm kawałek korzenia chrzanu Na solankę: 1 litr wody

łyżka soli Sposób przygotowania Szykowanie składnikówObierz czosnek i podziel go na ząbki. Na dno czystego i suchego litrowego słoika wrzuć pieprz, ziele angielskie, liście laurowe. Następnie dodaj ząbki czosnku, chrzan oraz koper. Robienie solankiZagotuj wodę z solą. Jeśli chcesz, by solanka zyskała więcej aromatu możesz dodać do niej kilka ziarenek ziele angielskiego i parę listków laurowych. Pamiętaj, by wyłowić je pod koniec gotowania. Łączenie składnikówGorącą solankę przelej do słoika z czosnkiem i dobrze go zakręć. Przenieś naczynie do chłodnego miejsca.

Wskazówka: Jeśli chcesz przechować kiszony czosnek na dłużej, możesz go zapasteryzować po przygotowaniu. Najlepiej jednak zjadać przekąskę na bieżąco.

Rada: Kiszony czosnek można jeść podobnie jak inne kiszonki. To świetny dodatek do sałatek, sosów, kanapek czy dań mięsnych.

Jak kiszony czosnek działa na organizm?

Kiszony czosnek działa niczym naturalny antybiotyk. Wzmacnia odporność. Wykazuje właściwości przeciwzapalne i przeciwwirusowe. Dzięki temu wspomaga walkę z infekcjami. W dodatku obniża ciśnienie tętnicze krwi. Redukuje też poziom „złego cholesterolu” i wspomaga trawienie. Wpływa pozytywnie na mikroflorę jelit i usprawnia usuwanie szkodliwych produktów przemiany materii z organizmu.

Czy każdy może jeść kiszony czosnek?

Kiszony czosnek nie jest wskazany dla osób zmagających się z przewlekłymi chorobami układu pokarmowego, zakrzepicą oraz niedociśnieniem. Nie powinny po niego sięgać również pacjenci w trakcie farmakoterapii, a także ci przygotowujący się do zabiegu operacyjnego. Jeśli masz wątpliwości, czy możesz bez przeszkód włączyć kiszony czosnek do swojej diety, skonsultuj się z lekarzem.

Czytaj też:

Ekstrakt z czosnku jako preparat antystresowy dla roślin – bezcenny w czasie upalnego lataCzytaj też:

Babcia pokazała mi, jak przechowywać czosnek. Powinna dostać medal za ten patent