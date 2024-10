To najgorszy błąd przy mrożeniu grzybów, robi go wielu Polaków. Przez to będą do wyrzucenia

Grzyby to prawdziwe skarby lasu, które w kuchni mogą zamienić się w kulinarne dzieła sztuki. Ich wyjątkowy smak i aromat sprawiają, że dodaje się je do wielu dań – od klasycznej zupy grzybowej i bigos po pyszne risotto czy pierogi z kapustą i grzybami. Czasami jednak, gdy wracamy z koszem pełnym grzybów z lasu, nie jesteśmy w stanie zjeść ich „na bieżąco”. Jedną z metod na zachowanie ich świeżości, poza suszeniem i marynowaniem, jest ich mrożenie. Choć czynność ta wydaje się banalnie prosta, to trzeba uważać, żeby nie popełnić powszechnego błędu.

Tego błędu podczas mrożenia grzybów unikaj!

Dzięki mrożeniu grzybów możemy cieszyć się ich smakiem nawet za kilka miesięcy, jednak trzeba to zrobić w odpowiedni sposób. Zanim włożycie grzyby do zamrażarki, trzeba je wcześniej zblanszować. Pominięcie tej czynności w przypadku kurek i rydzów sprawi, że po rozmrożeniu będą one miały gorzkawy posmak. Z kolei w przypadku pozostałych grzybów pozwoli to na zachowanie lepszej tekstury, koloru i wartości odżywczych po wyjęciu z zamrażalnika. Dzięki zblanszowaniu, czyli krótkiemu obgotowaniu grzybów w osolonej wodzie, przedłużycie też ich trwałość – takie grzyby można przechowywać w zamrażarce nawet do roku.

Jak zblanszować grzyby przed mrożeniem?

Grzyby należy blanszować przez około 3 do 5 minut. Czas zależy od ich wielkości. Im większy grzyb, tym dłuższy powinien być czas jego gotowania. Po zblanszowaniu grzybów trzeba je odcedzić, przełożyć do miski z zimną wodą (zatrzymacie w ten sposób proces gotowania) i osuszyć. Tę ostatnią czynność wykonajcie bardzo dokładnie, ponieważ jeśli zamrozicie wilgotne grzyby, to po rozmrożeniu ich konsystencja stanie się gumowata. Zanim włożycie grzyby do zamrażarki – te bardziej okazałe sztuki dobrze jest pokroić na mniejsze kawałki. Pamiętajcie też, by wcześniej dokładnie umyć grzyby, by pozbyć się brudu i zarazków. Zobaczcie również, jak prawidłowo mrozić grzyby.

