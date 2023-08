Jak prawidłowo mrozić grzyby? Wykorzystaj proste patenty

Mrożenie, obok suszenia czy marynowania, jest łatwą i szybką metodą przechowywania grzybów. Pozwala cieszyć się nimi przez cały rok. Chociaż mrozić można wszystkie grzyby, to zdaniem ekspertów najsmaczniejsze są borowiki, rydze, koźlaki i maślaki, gdyż nalezą do najbardziej aromatycznych grzybów. Do mrożenia przeznacza się świeże grzyby, najlepiej zaraz po zebraniu. Odrzucić należy robaczywe i nadpsute, bo takie będą również po rozmrożeniu.

Mrozić powinno się czyste grzyby, nie należy jednak moczyć ich w wodzie przed zamrożeniem, gdyż pozbawi je to jędrności. Najlepiej dokładnie je oczyścić z ziemi, piasku, mchu czy igliwia używając do tego celu wilgotnej gąbki, szmatki lub szczoteczki. Przed zamrożeniem grzybów nie trzeba obierać ze skórki. Wyjątkiem od tej reguły są maślaki, które pokryte są śluzem, który po zjedzeniu może wywołać dolegliwości żołądkowe. Grzyby można mrozić w całości lub pokroić je w kostkę, zwłaszcza gdy są duże.

Jak mrozić grzyby?

Grzyby mrozimy w dwóch etapach, co zapobiega ich sklejaniu. Należy rozłożyć je na tacce lub deseczce wyłożonej pergaminem, żeby do siebie nie przylegały. Po wstępnym zamrożeniu należy przełożyć grzyby do woreczków i dalej mrozić. Zamrożone w ten sposób grzyby zachowają swój aromat i smak, stracą jednak nieco wartości odżywczych. Sposobem na ich zachowanie jest blanszowanie grzybów przed zamrożeniem. Blanszowanie chroni też grzyby przed zgorzknieniem, co zdarza się w wypadku rydzów czy kurek. W tym celu należy zagotować w garnku wodę i umieścić w koszyczku grzyby. Należy ugotować je na parze przez ok. 3 do 5 minut w zależności od ich wielkości. Im większe grzyby, tym dłuższy czas gotowania. Ugotowane grzyby należy zanurzyć w zimnej wodzie, na taki czas, przez jaki grzyby się gotowały. Przed zamrożeniem należy włożyć je na sitko, żeby ociekły z nadmiaru wody. Żeby grzyby podczas blanszowania nie ściemniały, uprzednio na 10 minut należy namoczyć je w wodzie z dodatkiem soku cytryny.

Ile czasu można przechowywać mrożone grzyby?

Surowe mrożone grzyby można przechowywać do 6 miesięcy, blanszowane do 1 roku. Temperatura mrożenia powinna wynosić minimum -20 stopni. Po rozmrożeniu grzybów nie wolno mrozić ponownie, gdyż grozi to zatruciem. Mrożone grzyby możemy wykorzystać jako dodatek do wielu dań: np. sosów mięsnych, bigosu, gołąbków, zapiekanek i pizzy. Wywar z mrożonych grzybów może stanowić także bazę do zrobienia sosu grzybowego lub zupy grzybowej.

Czytaj też:

Suszenie warzyw i owoców. Jak zrobić to dobrze?Czytaj też:

Jak przechowywać wiśnie na zimę? Najlepsze sposoby