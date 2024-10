To najgorszy błąd podczas gotowania jajek. Unikajcie go, a skorupka już nigdy nie popęka

Dzięki wysokiej zawartości białka i wielu cennych witamin jajka są nie tylko smaczne, ale także zdrowe i pożywne. Dodatkowo są źródłem zdrowych tłuszczów, w tym nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3, korzystnych dla serca. Bardzo często jemy je na śniadanie lub kolację. Możemy z nich przygotować pyszną jajecznicę, omlet czy jajko sadzone. Wiele osób zajada się też ugotowanymi jajkami. Choć ich przygotowanie wydaje się banalnie proste, to niezwykle ważne jest, by nie popełniać jednego powszechnego błędu.

Błąd podczas gotowania jajek

Błędem jest gotowanie jajek od razu po wyjęciu z lodówki, gdy są one jeszcze bardzo zimne. Zbyt duża różnica temperatur podczas obróbki termicznej sprawi, że skorupki jajek będą pękać. Nie bez powodu więc wspomina się o zasadzie, która mówi, że jajka należy wyjmować z lodówki około pół godziny przed wrzuceniem ich do gorącej wody. W ten sposób ich temperatura zbliży się do temperatury pokojowej.

Ta zasada obowiązuje też podczas pieczenia ciast – jeśli dodacie zbyt zimne jajko do masy, to wasz wypiek wyjdzie zakalcowaty (jajko nie zwiąże wtedy zbyt dobrze masy).

O czym jeszcze pamiętać podczas gotowania jajek?

Ważne jest, by nie wkładać jajek do gorącej wody – wtedy istnieje ryzyko, że popękają, a zawartość jajka zacznie wypływać poza skorupkę. Najlepiej wkładać je do zimnej wody, a jeżeli chcecie mieć pewność, że skorupka będzie nienaruszona – dodajcie odrobinę soli. Żeby przyspieszyć proces gotowania jajek – przykryjcie garnek pokrywką. Na koniec z kolei należy zalać jajka zimną wodą – spowoduje to zatrzymanie procesu gotowania.

Pamiętajcie też, że jeśli wybierzecie świeże jaja, to po ich ugotowaniu możecie mieć problem z obraniem ich ze skorupki. Obecna w jajku błona silnie do niej przylega, a to z kolei bardzo utrudnia obieranie. Z kolei, gdy jajka będą już ugotowane – zacznijcie je obierać dopiero, gdy będą mieć temperaturę pokojową. Sprawdźcie też, jaki jest najzdrowszy sposób przygotowania i jedzenia jajek – wasz organizm na pewno wam za to podziękuje.

Czytaj też:

Opóźnij starzenie! Dietetyk wskazuje kluczowy składnik, który musi znaleźć się w diecieCzytaj też:

Sposób na jajecznicę bez tłuszczu i smażenia podpowiedziała mi koleżanka. Jest zdrowiej i bardziej fit