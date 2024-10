Opóźnij starzenie! Dietetyk wskazuje kluczowy składnik, który musi znaleźć się w diecie

Zdrowe odżywianie to inwestycja w przyszłość. Dostarczając organizmowi niezbędnych witamin, minerałów i składników odżywczych, wzmacniamy odporność, zmniejszamy ryzyko wielu chorób przewlekłych. Okazuje się jednak, że w ten sposób możemy też opóźnić starzenie się naszego organizmu.

Co jeść, żeby opóźnić starzenie się organizmu?

Czy możliwe jest takie starzenie się, by do końca być w miarę zdrowym i sprawnym? Owszem, jednak powinniśmy dostarczać do naszego organizmu jeden, bardzo ważny składnik. Opowiedziała o tym w opublikowanym przez siebie materiale na Instagramie kierownik Katedry Żywienia i Metabolomiki, prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska.

Wiele osób wydaje mnóstwo pieniędzy na różne zabiegi upiększające, na różne suplementy i zapomina o podstawowym składniku, który gwarantuje właśnie takie dobre, bezpieczne starzenie się, czyli o białku – powiedziała specjalistka.

Dodała, że to właśnie białko, które musimy podawać w zwiększonej ilości, kiedy zaczynamy się starzeć, jest tym składnikiem, który utrzymuje prawidłową masę mięśni. „Proces ubytku masy mięśni nazywamy fachowo sarkopenią, jest zjawiskiem fizjologicznym, zaczynającym się już w okolicach 40. roku życia” – wyjaśniła.

A więc w okolicach „czterdziestki” już powinniśmy bardzo zadbać o to, żeby w diecie była odpowiednia ilość pełnowartościowego białka – powiedziała prof. Stachowska.

Ekspertka wyjaśniła, że normalnie jemy około 1 grama białka na kilogram masy ciała na dzień. Z kolei u osób w okolicach 60-tego roku życia zawartość białka powinna być zwiększona do 1,2 grama białka na kilogram masy ciała na dzień. Po konsultacji z lekarzem i dietetykiem może to być nawet 1,5 grama na kilogram masy ciała na dzień (w przypadku osób z chorobami przewlekłymi na tle zapalnym).

Dlaczego białko jest tak ważne?

Dlaczego dostarczanie organizmowi odpowiedniej ilości białka jest tak istotne? „Dlatego, że kiedy zapobiegamy w ten sposób sarkopenii i utrzymamy masę mięśni, to będziemy metabolicznie młodzi, choć oczywiście będziemy się starzeć, bo tego procesu nie da się zatrzymać” – wyjaśniła.

Bardzo ważne jest także rozłożenie tego białka równomiernie w ciągu dnia. Bo okazuje się, że szczególnie kobiety nie jedzą białka na śniadanie. Te śniadania są zwykle wysokowęglowodanowe, a tymczasem w każdym głównym posiłku powinno być około 30 gramów pełnowartościowego białka – podkreśliła ekspertka.

Prof. Ewa Stachowska zauważa również, że aby utrzymać masę mięśni, niezbędna jest aktywność fizyczna. Sprawdźcie też, jak objawia się i czym może skutkować niedobór białka w diecie i skutecznie mu zapobiegajcie.

Jakie pokarmy są bogate w białko?

Białko, czyli niezbędny składnik naszej diety, znajduje się w pokarmach pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. Źródłem białka pełnowartościowego są produkty pochodzenia zwierzęcego, takie jak na przykład:



jaja,

mleko,

produkty mleczne,

mięso.

Z kolei źródłem białka niepełnowartościowego są produkty roślinne (mają one mniejszą ilość niezbędnych egzogennych aminokwasów) między innymi takie jak:



soja,

fasola,

orzechy włoskie,

płatki owsiane.

