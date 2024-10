Nie marynujcie tak mięsa, bo wyjdzie „gumowate” i niesmaczne. Ten błąd popełnia wielu Polaków

Marynowanie mięsa to sprawdzona metoda, by nadać mu głębszy smak i aromat. Dodatkowo może ono sprawić, że mięso będzie bardziej soczyste. Kwasy zawarte w marynatach (na przykład occie czy soku z cytryny) pomagają rozbić włókna mięsne, co przekłada się na jego delikatniejszą konsystencję. Podczas marynowania mięsa ważne jest, by przestrzegać kilku zasad, a przede wszystkim wystrzegać się błędu, który niestety popełnia wielu z nas.

Błąd podczas marynowania mięsa

Marynowanie mięsa to świetny sposób na nadanie mu głębszego smaku i soczystości, ale ważne jest, aby nie przesadzić z czasem. Błędem, który zazwyczaj popełniają osoby rozpoczynające swoją przygodę z gotowaniem (ale nie tylko) jest zbyt długie marynowanie mięsa. Jeśli mięso będzie zbyt długo marynowane, smak marynaty może zdominować naturalny smak mięsa, a przecież nie o to chodzi. Dodatkowo kwaśne składniki marynaty rozbijają włókna mięsne, co nadaje mu delikatności, jednak zbyt długie marynowanie może spowodować, że mięso straci swoją naturalną, jędrną strukturę i stanie się po prostu „gumowate”.

Co więcej, zbyt długie przechowywanie mięsa w marynacie w temperaturze pokojowej, może prowadzić do namnażania się bakterii i w konsekwencji do zatrucia pokarmowego. Dwie godziny to maksymalny czas, przez który mięso może pozostać w temperaturze pokojowej. Z kolei w przypadku marynowanego mięsa, które trzymamy w lodówce, nie należy przekraczać 48 godzin (po tym czasie produkt może zacząć się psuć).

Jak marynować mięso? Ważne zasady

Dwie godziny to odpowiedni czas marynowania drobiu, indyka czy kurczaka. Z kolei czerwone mięso możecie marynować nawet przez 12 godzin. Czas marynowania zależy od rodzaju mięsa, ale też jego grubości. Przygotowując mięso, zadbajcie o to, by kawałki były mniej więcej podobne.

Bardzo ważne jest, by mięso było w całości pokryte marynatą. Jeśli wasze kawałki mięsa są dość grube – możecie je nakłuć i ponacinać, wtedy marynata będzie mogła wniknąć do jego środka. Pamiętajcie też, że marynata ma podkreślić smak mięsa, a nie go przyćmić. Nie przesadzajcie z ilością ostrych przypraw. Jeśli chcecie, żeby wasza potrawa była wybitnie dobra, użyjcie owocu, który idealnie zmiękcza mięso. Będzie też świetnie smakować, jeśli użyjecie miodowej marynaty, którą zrobicie w kilka minut.

