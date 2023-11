Ten owoc idealnie zmiękcza mięso. Zaczęłam stosować tę sztuczkę i każdy prosi o dokładkę

Przyrządzając mięso, zawsze zależy nam na tym, by było cudownie miękkie i kruche – wtedy smakuje najlepiej. Nie zawsze jednak się to udaje, a zdarza się nawet, że finalnie wychodzi po prostu niesmaczne. Mamy patent na to, by zmiękczyć mięso i sprawić, by naprawdę rozpływało się w ustach. Wystarczy, że wykorzystacie jeden bardzo popularny owoc. Pamiętajcie też, że jedzenie mięsa ma wiele plusów, jednak należy to robić w odpowiedniej ilości – zobaczcie, ile razy w tygodniu można jeść mięso.

Jak zmiękczyć mięso? Wykorzystajcie kiwi

Choć zazwyczaj przed pieczeniem lub smażeniem mięsa używa się mleka lub maślanki, by nadać mu miękkości, to my proponujemy wam zupełnie inny trik. Gdy o nim usłyszałam, to byłam w szoku, ale okazało się, że naprawdę działa. Chodzi o kiwi. Sok i plasterki tego owocu sprawią, że mięso będzie naprawdę pyszne. Wszystko za sprawą specjalnego enzymu, który rozkłada białko.

Mięso przygotowane do smażenia lub pieczenia obłóżcie wcześniej plasterkami kiwi. Owoc ten poradzi sobie z jego zmiękczeniem już w ciągu trzech godzin. Po przyrządzeniu będzie wtedy znacznie bardziej delikatne i kruche. Możecie wykorzystać też inne egzotyczne owoce w tym celu, na przykład papaję, ananasa lub mango – efekt będzie tak samo dobry.

Inne sposoby na kruche i miękkie mięso

Jest też kilka innych sposobów na to, by mięso było kruche. Pomoże również zastosowanie kwaśnych składników do marynaty, takich jak na przykład sok z cytryny. Jednak z uwagi na intensywny smak należy użyć tej metody podczas przygotowywania mięsa, do którego będzie pasował. Możecie zastosować również odrobinę sody oczyszczonej (zmienia pH i rozkłada włókna mięśniowe). Trzeba jednak pamiętać, by później starannie wypłukać mięso.

Chcąc zmiękczyć mięso, możecie też zanurzyć je na cały dzień w maślance, jogurcie lub zsiadłym mleku. Innym sposobem jest zanurzenia mięsa w marynacie z dodatkiem alkoholu (najlepiej marynować tak mięso przez kilka godzin). Możecie też wlać odrobinę alkoholu do naczynia żaroodpornego, w którym chcecie upiec mięso.

Jak przygotować miękkie i soczyste mięso? Porady

Po ugotowaniu lub upieczeniu mięsa ważne jest, aby „odpoczęło” przez kilka minut przed krojeniem. To pozwala sokom wewnętrznym równomiernie rozłożyć się po mięsie, zanim je pokroicie, dzięki czemu zachowa ono soczystość. Żeby mięso było bardzo delikatne, istotny jest też sposób jego krojenia – zawsze tnijcie w poprzek włókien. Pamiętajcie też, że różne rodzaje mięsa wymagają różnych technik przygotowania i czasu obróbki termicznej. Do przyrządzenia każdego z nich należy więc podejść w sposób indywidualny.

