Słowiański napój długowieczności to moje odkrycie. Dodaje też energii i wspaniale smakuje

Domowe napoje to prawdziwa skarbnica zdrowia. Przygotowane samodzielnie, bez sztucznych dodatków, dostarczają organizmowi niezbędnych witamin, minerałów i antyoksydantów. Soki wyciskane ze świeżych owoców i warzyw to bomba witaminowa, która wzmacnia odporność i poprawia ogólne samopoczucie. Herbata z dodatkiem miodu i imbiru wspiera odporność. Istnieje jednak również inny napój, dzięki któremu będziemy mogli cieszyć się długim życiem w zdrowiu.

Czym jest surica i jak ją zrobić?

Surica (znana też jako „syryca” lub „suryca”) to tradycyjny napój słowiański, po który warto sięgać również teraz. Przygotowywany był z wody, miodu, owoców, ziół, a następnie poddawany fermentacji. Dzięki temu procesowi surica zyskiwała nie tylko orzeźwiający smak, ale także wiele cennych właściwości prozdrowotnych. Napój ten był spożywany podczas różnego rodzaju obrzędów i uroczystości.

Suricę możecie przygotować między innymi z:



mięty,

rumianku,

werbeny cytrynowej,

melisy,

trawy cytrynowej,

szałwii,

tymianku,

rozmarynu,

kwiatów i owoców czarnego bzu,

lawendy,

poziomek,

malin,

jeżyn,

pokrzywy,

płatków dzikiej róży.

Żeby przygotować suricę, będziecie potrzebować 1 litra owoców, liści, kwiatów, a także słoja o pojemności 3 litów, wody oraz 150 g miodu. Jadalne kwiaty, zioła, liście i owoce należy włożyć do słoja, a następnie do 4/5 słoja wlać wodę wymieszaną z miodem. Naczynie trzeba przykryć gazą lub ściereczką (i zabezpieczyć później gumką). Całość musi stać 2-3 dni w ciepłym miejscu (najlepiej na słońcu). Codziennie należy też mieszać zawartość. Po upływie tego czasu trzeba przecedzić napój i przelać do butelek. Można go spożywać od razu lub przechowywać w lodówce do kilku dni.

Właściwości słowiańskiego napoju

Ten słowiański napój ma działanie przeciwzapalne i antybakteryjne, redukuje także stany zapalne i chroni przed infekcjami. Jest również wsparciem dla układu pokarmowego, ponieważ proces fermentacji sprawia, że surica zawiera dzikie szczepy prebiotyczne, a to z kolei wspiera budowę naturalnej flory bakteryjnej jelit. Poprawia trawienie, a do tego zmniejsza dolegliwości żołądkowe, takie jak zaparcia czy wzdęcia. Taki napój jest także świetnym źródłem składników mineralnych i witamin, dzięki czemu dodaje energii.

„Ja spotkałam się z takimi zapisami, że ten napój, jeżeli się go stosuje, to pozwala żyć 300 lat, więc moim zdaniem warto z niego skorzystać" – powiedziała w programie „Pytanie na Śniadanie” Joanna Laprus, pisarka, autorka książki „Boginie słowiańskich szeptów”. Oczywiście do pradawnych zapisów dotyczących możliwej liczby przeżytych lat należy podchodzić z dużym dystansem, jednak niewątpliwie picie tego napoju pozwala długo cieszyć się siłami witalnymi.

