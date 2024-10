Dzięki tym dodatkom moja kawa jest lepsza niż z kawiarni. Poprawia też zdrowie i odporność

Kawa to jeden z najpopularniejszych napojów na świecie, ceniony za swój intensywny smak i pobudzające działanie Zawarta w niej kofeina stymuluje układ nerwowy, poprawia koncentrację i redukuje uczucie zmęczenia. Sposób przygotowania kawy ma duży wpływ na jej smak i aromat. Ważne są także dodatki. Najczęstszym z nich jest po prostu cukier. Warto jednak nieco poeksperymentować – w ten sposób uzyskacie nowy, interesujący smak tego napoju. Co więcej, niektóre z nich wpłyną pozytywnie też na wasze zdrowie.

Zdrowe dodatki do kawy

Miód to dodatek do kawy, który wyróżnia się wieloma prozdrowotnymi właściwościami. Zawiera substancje o właściwościach bakteriobójczych, co czyni go skutecznym środkiem w walce z infekcjami. Jego regularne spożywanie wzmacnia naszą odporność. Kawę warto wzbogacić też o różnego rodzaju przyprawy, które korzystnie wpływają na nasze zdrowie. Idealnie nadaje się cynamon – jest bogaty w przeciwutleniacze, które zwalczają wolne rodniki (będące przyczyną niektórych chorób cywilizacyjnych). Pomaga również zwalczać infekcje, co jest szczególnie przydatne w okresie jesienno-zimowym.

Z kolei czekoladowego smaku i aromatu doda kakao, które jest bogate w antyoksydanty, a do tego zawiera składniki mineralne, takie jak żelazo czy magnez. Ciekawym dodatkiem jest też imbir – reguluje procesy trawienne i działa korzystnie na naszą odporność. Z kolei kardamon oczyszcza organizm z toksyn i jest niezwykle aromatyczny. Warto dodać też goździki mają działanie przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe.

Jak przygotować niestandardową kawę?

Dość niecodziennym dodatkiem do kawy jest kurkuma. Przyprawa ta ma działanie przeciwzapalne, jest także silnym antyoksydantem. Jako dodatek do kawy może być stosowana też matcha, czyli sproszkowana zielona herbata (jest ona bogatym źródłem przeciwutleniaczy). Do przygotowania pysznej kawy możecie też wykorzystać takie dodatki, jak:



chili,

kolendrę,

wanilię,

kumin,

lukrecję,

anyż,

gałkę muszkatołową,

olejek pomarańczowy.

Chcąc odkrywać nowe smaki, możecie dodać do kawy też pieprz – ten napój pozwoli wam szybciej pozbyć się niechcianych kilogramów, ponieważ przyprawa ta ma działanie termogeniczne, czyli zwiększa temperaturę ciała. To z kolei przyspiesza przemianę materii. Ciekawym pomysłem jest też dodanie masła i stworzenie kuloodpornej kawy Oryginalną metodą przyrządzenia tego napoju jest zrobienie kawy z oliwą.

