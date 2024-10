To najgorszy błąd podczas gotowania zupy pomidorowej. Przez to nikt nie poprosi o dokładkę

Zupa pomidorowa to jedno z najbardziej lubianych polskich dań. Jej prosty, ale wyrazisty smak podbija serca zarówno dorosłych, jak i dzieci. Można podawać ją z ryżem lub makaronem, a nawet z ziemniakami. W dodatku jej ugotowanie nie wymaga wiele czasu ani wysiłku. Często jest też przygotowywana z rosołu, który zostanie nam z poprzedniego dnia. Okazuje się jednak, że podczas przygotowywania tej popularnej zupy wiele osób popełnia błąd, który zdecydowanie zniechęca do jedzenia tej potrawy.

Błąd podczas przygotowywania zupy pomidorowej

Większość z nas lubi jeść zupę pomidorową z dodatkiem śmietany. Częstym błędem jest zważona w zupie śmietana, przez co tworzą się w niej nieapetyczne grudki. Żeby do tego nie doszło, należy dodawać śmietanę zawierającą 30 procent tłuszczu lub więcej. Jeśli nie macie takiej śmietany, to jest również inny sposób na to, by nie doszło do zważenia. Musicie „zahartować” śmietanę przed dodaniem jej do zupy (nigdy nie należy wlewać jej bezpośrednio do garnka). Jak to zrobić? Do osobnej miseczki wlejcie trochę gorącej zupy i powoli dodawajcie do niej śmietanę, ciągle mieszając. Dzięki temu śmietana stopniowo się nagrzewa i łączy z zupą. Po dokładnym wymieszaniu śmietany z odlaną zupą wlejcie całość z powrotem do garnka.

O czym pamiętać gotując zupę pomidorową?

Jeżeli do zupy pomidorowej używacie całych pomidorów – ważne jest, żeby je wcześniej przesmażyć – nabiorą wtedy głębokiego smaku, a zupa stanie się znacznie lepsza. Warto do pomidorowej dodać również odrobinę cukru – w ten sposób zrównoważycie smaki (należy go dodać do podgrzanych pomidorów). Nie dodawajcie też koncentratu na początku gotowania. Straci on wtedy swój intensywny smak i kolor. Zróbcie to dopiero pod koniec – zupa będzie wtedy bardziej aromatyczna. Nie zapomnijcie też o przyprawach. Oprócz soli i pieprzu z pomidorami dobrze komponuje się bazylia, oregano. Sprawdźcie, co dodać do pomidorowej, żeby podkręcić jej smak jeszcze bardziej.

