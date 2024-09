Dodaję szczyptę tej przyprawy do pomidorowej. Obłędnie podkręca smak, a mało osób o tym wie

Zupa pomidorowa, czyli popularna pomidorówka, to jedno z najbardziej lubianych polskich dań. Jej przygotowanie jest stosunkowo proste, a potrawa wychodzi niezwykle aromatyczna. Przygotowuje się ją na bazie wywaru drobiowego lub warzywnego, z dodatkiem koncentratu pomidorowego, świeżych pomidorów lub przecieru. Każda doświadczona pani domu ma jednak swoje sztuczki na to, by zupa pomidorowa smakowała jeszcze lepiej.

Szczypta cynamonu do zupy pomidorowej podkręci jej smak

Wystarczy dodać zaledwie szczyptę cynamonu do zupy pomidorowej, żeby danie to smakowało jeszcze lepiej. Cynamon doskonale wydobywa głębie smaku z pomidorów. Gwarantujemy, że tak przygotowana zupa zasmakuje całej rodzinie i na stałe wejdzie do waszego menu. Cynamon doda jej wyrazistości, dodatkowo wyciągnie słodycz z pomidorów, a przy tym złagodzi ich kwasowość. Dodajcie łyżeczkę tej przyprawy po połączeniu bulionu z przecierem, a dalej gotujcie zupę jak zawsze. Patent ten sprawdzi się też do innych dań z pomidorami w roli głównej. Choć przyprawa ta najczęściej kojarzy nam się z deserami, to jest doskonała także w wytrawnych daniach. Cynamon ma dość intensywny aromat, jednak nie musicie się obawiać – nie przytłoczy on smaku potraw (oczywiście jeśli nie przesadzicie z ilością).

Niestandardowe dodatki do zupy pomidorowej

Kolejnym składnikiem, który pozytywnie wpłynie na smak tego dania, jest odrobina cukru. Jest to patent stosowany jeszcze przez nasze babcie – składnik ten sprawia, że cudowny aromat pomidorów jest jeszcze bardziej wyczuwalny. Ciekawym pomysłem jest również przygotowanie zupy pomidorowej z sokiem z pomarańczy – on również podbije kwasowość warzyw.

Trikiem na wzbogacenie smaku zupy pomidorowej jest także dodanie do niej czosnku, który świetnie komponuje się z pomidorami. Możecie też użyć odrobiny oregano i dorzucić parę listków bazylii. Ważne jest również, żeby pod sam koniec gotowania zupy pomidorowej dodać do niej łyżkę masła – tłuszcz jest nośnikiem smaku, dzięki czemu wasza potrawa będzie jeszcze lepsza.

