Przyjaciółka poleciła mi ten „eliksir młodości”. Jest dostępny dla każdego i wspaniale wzbogaca potrawy

To, co jemy i pijemy, ma ogromny wpływ na nasze zdrowie i tempo starzenia się. Włączając do diety produkty bogate w antyoksydanty, witaminy i minerały, możemy spowolnić procesy starzenia komórkowego i chronić nasz organizm przed szkodliwym działaniem wolnych rodników. Choć nie ma magicznego napoju czy pokarmu, który zatrzyma czas, to odpowiednio zbilansowana dieta może znacząco wpłynąć na tempo naszego starzenia się. Jednym z takich produktów, który działa jak naturalny „eliksir młodości” jest oliwa z oliwek.

Oliwa z oliwek to „eliksir młodości” dla każdego

Oliwa z oliwek jest źródłem antyoksydantów, które pomagają zwalczać wolne rodniki, a zawarte w niej związki fenolowe spowalniają procesy starzenia się. Systematyczne spożywanie oliwy z oliwek może poprawić pamięć i koncentrację. Z kolei skwalen zawarty w oliwie z oliwek sprawia, że skóra staje się bardziej elastyczna. Spożywanie oliwy z oliwek może więc nieco zmniejszać nasze zmarszczki, ale też niwelować zaczerwienienia. Dodatkowo taka oliwa zwiększa zawartość kolagenu w skórze. Żeby zauważyć te pozytywne efekty, wystarczy włączyć oliwę z oliwek do swojej diety. Jedno z badań wykazało również, że jej spożywanie poprawia funkcjonowanie poznawcze, co jest niezwykle istotne w przypadku osób starszych.

Jakie jeszcze właściwości ma oliwa z oliwek?

Oliwa z oliwek to nie tylko smaczny dodatek do wielu potraw, ale przede wszystkim cenny składnik naszej diety, bogaty w składniki odżywcze. Zawiera duże ilości nienasyconych kwasów tłuszczowych, zwłaszcza kwasu oleinowego, który korzystnie wpływa na poziom cholesterolu we krwi i zmniejsza ryzyko chorób serca. Oliwa z oliwek przyczynia się do zmniejszenia ilości „złego” cholesterolu (LDL) i podnosi poziom „dobrego” (HDL). Regularne spożywanie oliwy z oliwek może również przyczynić się do poprawy trawienia, wzmocnienia układu odpornościowego i ochrony wątroby. Jej spożywanie pozwala też szybciej pozbyć się toksyn z organizmu. Jest także wskazana w przypadku osób odchudzających się, ponieważ zmniejsza uczucie głodu. Dodatkowo ten tłuszcz ma zbawienny wpływ na mózg. Uważajcie jednak na podróbki tego produktu – zobaczcie, jak poznać oryginalną oliwę z oliwek.

