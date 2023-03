Wystarczą trzy łyżki dziennie. Ten tłuszcz ma zbawienny wpływ na mózg

Oliwa z oliwek może mieć pozytywny wpływ na osoby z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi, wynika z niedawno zakończonego badania naukowców z amerykańskiego Uniwersytetu Auburn. Odkrycia opublikowane w czasopiśmie Nutrients sugerują, że związki znajdujące się w oliwie z oliwek wpływają na zdrowie mózgu i poprawiają barierę krew-mózg.

Czy każda oliwa z oliwek poprawi zdrowie?

Uczestnicy badania to 25 osób z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi. Wszyscy każdego dnia spożywali 30 ml (ok. 3 łyżek stołowych) oliwy z oliwek. Ale nie takiej samej. 13 osób spożywało dobrej jakości oliwę extra virgin (EVOO), pozostali – określeni jako grupa kontrolna – rafinowaną oliwę z oliwek (ROO).

Oliwa z oliwek bez względu na rodzaj poprawiła funkcje poznawcze uczestników badania (sprawdzano to m.in na podstawie klinicznej oceny demencji). Wyniki rezonansu magnetycznego były jednak różne u obu grup. Podczas gdy EVOO poprawiała funkcję bariery krew-mózg i łączność między różnymi obszarami mózgu, to z kolei ROO poprawiała aktywację obszarów mózgu związanych z pamięcią. To zaskoczyło naukowców, bo oczekiwali, że rafinowana oliwa nie przyniesie żadnych widocznych korzyści.

„Zaskakującym odkryciem z badania były wyniki grupy kontrolnej. Korzystne związki występujące w oliwie z oliwek są bardziej rozpowszechnione w nierafinowanym EVOO, ale te w grupie rafinowanej również odnotowały poprawę” – podkreśliła autorka badania, prof. Amala Kaddoumi. „Te wyniki są ekscytujące, ponieważ potwierdzają korzyści zdrowotne oliwy z oliwek przeciwko chorobie Alzheimera. Na podstawie wyników tego badania i wcześniejszych badań przedklinicznych przeprowadzonych przez nas i innych, możemy stwierdzić, że dodanie oliwy z oliwek do naszej diety może utrzymać zdrowy mózg i poprawić funkcje pamięci” – podsumowała.

Co zawiera oliwa z oliwek?

Oliwa z oliwek jest olejem z tłoczonych owoców oliwnych. Za prozdrowotne właściwości oliwy z oliwek odpowiada zawarty w niej kwas tłuszczowy, zwany kwasem oleinowym. Ponadto w oliwie znajdziemy też kwasy omega-3 i omega-6. Kwas oleinowy bogaty jest w związki fenolowe, przeciwutleniacze i korzystne cząsteczki pochodzące z tłuszczu, takie jak tokoferole.

