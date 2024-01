Uważaj na podrabianą oliwę z oliwek. Sprawdź, po czym poznać „oryginał”

Podrabianie oliwy z oliwek staje się coraz powszechniejszą praktyką. W listopadzie 2023 roku włoskie i hiszpańskie służby skonfiskowały ponad 260 tysięcy litrów fałszywych produktów, a dwa miesiące później wszczęto postępowanie w sprawie 50 rzymskich restauracji podejrzanych o serwowanie gościom fałszywej oliwy. Wskazany proceder przybrał na sile w ostatnich latach. Złożyło się na to kilka czynników, między innymi pandemia, warunki pogodowe niesprzyjające uprawie oliwek, a także rosnące ceny towarów i usług.

Metody podrabiania oliwy z oliwek

Jednym z najczęściej stosowanych zabiegów jest zamiana oliwy na olej roślinny wzbogacony chlorofilem oraz karotenoidami. Dzięki temu tłuszcz zyskuje barwę zbliżoną do oliwy z oliwek. Ponadto nieuczciwi producenci nierzadko mieszają ze sobą różne rodzaje tłuszczu. Rozcieńczają oliwę z oliwek, by zaoszczędzić.

Poza tym trafiają się fałszerstwa etykiet. Odnotowano przypadki, że klienci płacili za oliwę z pierwszego tłoczenia, a otrzymywali oliwę lampante, która jest niezdatna do spożycia. Wytwarza się ją z przejrzałych lub przemarzniętych oliwek. Ma podwyższoną kwasowość, nieprzyjemny zapach i smak. Oliwy typu „lampante” można spożywać dopiero po przejściu procesu rafinacji. Poprawia on kwasowość i eliminuje wady organoleptyczne oliwy.

Po czym rozpoznać prawdziwą oliwę z oliwek?

Oryginalna oliwa z oliwek może mieć różne zabarwienie – od żółtego poczynając, a na zielonym kończąc. Kolor zależy od odmiany i stopnia dojrzałości oliwek wykorzystanych do produkcji oliwy. Chociaż kolor może się różnić, to zwykle świeża, wysokiej jakości oliwa z oliwek ma intensywnie zielony kolor. Nie zapominajmy jednak, że kolor sam w sobie nie jest wiarygodnym wskaźnikiem jakości, ponieważ można go łatwo zmienić.

Oryginalną oliwę z oliwek extra virgin rozpoznamy natomiast po świeżym aromacie i smaku (może przypominać owoce, trawę lub inne rośliny), który miewa nuty gorzkie i pikantne. Dlatego, jeśli zakupiona oliwa nie ma żadnego wyraźnego zapachu lub smaku, może to być znak, że jest rafinowana (co jest niedopuszczalne przy oliwie z oliwek extra virgin) lub podrobiona.

Chcąc ocenić autentyczność produktu, warto też zwrócić uwagę na konsystencję oliwy z oliwek. Powinna być dość gęsta. „Podrasowana” oliwa bywa rzadsza, gdy zostaje zmieszana z tańszymi olejami roślinnymi.

Szukając dobrej oryginalnej oliwy z oliwek, musimy liczyć się z wyższą ceną produktu. Jeśli jest ona podejrzanie niska, może to być sygnał, że produkt został podrobiony.

Uwaga: kupując oliwę z oliwek, warto zwracać uwagę na kolor butelki, w której trzymany jest dany produkt. Szkło powinno być ciemne. Oliwa nie lubi światła. Jeśli przechowujemy oliwę z oliwek w pojemniku z jasnego przezroczystego szkła, jest większe ryzyko, że dojdzie od jej zepsucia, czyli zjełczenia. Zaniepokoić powinna intensywnie pomarańczowa lub czerwona barwa oliwy z oliwek. Objawem zjełczeniu tłuszczu jest również ostry, nieprzyjemny zapach produktu.

Co zrobić z podrabianą oliwą?

Jeśli podejrzewasz, że kupiłeś podrabianą oliwę, możesz zgłosić ten fakt do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wystarczy zadzwonić pod numer 801 440 220 lub 222 66 76 76. Infolinie są czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 18.00 (połączenia są płatne, zgodnie z taryfą operatora).

Czytaj też:

Ser marynowany w oliwie z oliwek. Przepis na zdrową przekąskęCzytaj też:

Ten składnik w kawie budzi kontrowersje. Czy warto pić oleato?