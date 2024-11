Wcinam ten modny owoc i mój mózg pracuje „na wyższych obrotach”, a serce jest zdrowsze

Awokado to owoc, który zdobył ogromną popularność na całym świecie. Jego kremowa konsystencja i delikatny smak sprawiają, że jest doskonałym dodatkiem do wielu potraw. Można dodać je do sałatek, kanapek, a nawet do koktajli. Wiele osób uwielbia też guacamole, czyli tradycyjną meksykańską przystawkę w formie sosu, gdzie głównym składnikiem jest właśnie ten owoc. Awokado jest nie tylko smaczne, ale także bardzo zdrowe.

Awokado poprawia pracę mózgu

Awokado zawiera witaminy z grupy B, witaminę E, K, potas, magnez i wiele innych, które wspierają układ odpornościowy i pracę układu nerwowego. Jedzenie awokado bardzo dobrze działa też na nasz mózg, poprawiając pamięć i koncentrację.

Zagłębiając się w literaturę naukową możemy natrafić na wiele publikacji, które również dowodzą, że awokado to produkt spowalniający starzenie się naszego mózgu. Eksperci wskazują, że za sprawą obecności związków o silnych właściwościach przeciwutleniających, owoc ten działa neuroprotekcyjnie, czyli ochronnie na komórki – powiedział dr Bartosz Kulczyński, naukowiec, dietetyk, technolog żywności i żywienia, w opublikowanym przez siebie nagraniu.

Osoby, które spożywają awokado, cechują się lepszą sprawnością umysłową. Co więcej, antyoksydanty obecne w awokado pomagają chronić komórki mózgu przed uszkodzeniami, zmniejszając ryzyko chorób takich jak Alzheimer czy Parkinson.

Jakie jeszcze właściwości ma awokado?

Jedzenie awokado sprzyja zdrowiu układu krążenia, dlatego powinny po nie sięgać osoby z problemami kardiologicznymi. Awokado jest bogate w jednonienasycone kwasy tłuszczowe, które pomagają obniżyć poziom „złego” cholesterolu i zmniejszają ryzyko chorób serca. Autorzy badania przeprowadzonego w 2022 roku zauważyli, że osoby, które regularnie spożywają co najmniej dwie porcje awokado tygodniowo, mają aż o 21 procent niższe ryzyko zachorowania na chorobę wieńcową.

Jednym z najbardziej wyjątkowych owoców jest awokado. A to dlatego, że w odróżnieniu od wszystkich innych owoców, awokado zawiera wysokie ilości tłuszczu, a zarazem ma stosunkowo mało węglowodanów. To właśnie między innymi ten fakt sprawia, że jest to bardzo wartościowy produkt – zauważył dr Bartosz Kulczyński.

Za sprawą witaminy K1 awokado jest także sprzymierzeńcem naszych zdrowych kości. Dodatkowo jedzenie awokado prowadzi do zwiększenia elastyczności i jędrności skóry. Owoc ten jest także doskonałym źródłem błonnika, który reguluje pracę jelit, zapobiega zaparciom i daje uczucie sytości. Koniecznie więc sprawdźcie sprawdzone pomysły na dania z awokado.

