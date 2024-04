Placki ziemniaczane, które zrobicie w ciągu 5 minut. Ten trik to mistrzostwo, całkiem odstawiłam tarkę

Placki ziemniaczane to doskonały pomysł na prosty, szybki, tani i sycący posiłek. Doskonale sprawdzi się jako „danie awaryjne”, gdy wasza lodówka świeci pustkami, a wy sami nie macie dużo czasu na przygotowanie obiadu w ciągu tygodnia. Takie placki ziemniaczane można podawać w najróżniejszych odsłonach – zależnie od dodatków, ich smak może być całkowicie różny. Mamy patent na to, by jeszcze bardziej ułatwić ich przygotowanie. Potrawa będzie gotowa w ciągu kilku minut.

Jak zrobić ekspresowe placki ziemniaczane? Prosty przepis

Placki ziemniaczane są przygotowywane z tartych ziemniaków, które następnie miesza się z jajkiem, mąką, solą i przyprawami, a później smaży na patelni na złocisty kolor. Możecie sprawić jednak, że danie to będzie gotowe znacznie szybciej niż normalnie. Zamiast ścierać ziemniaki na tarce, co jest pracochłonne i zajmuje naprawdę sporo czasu – wykorzystajcie sprytny patent. Polega on na użyciu blendera. Będzie odpowiedni zarówno ten kielichowy, jak i ręczny. Najpierw umyjcie ziemniaki, obierzcie, a następnie pokrójcie na mniejsze cząstki. Zblendujcie je razem z cebulą. W ten sposób powstanie masa, którą musicie delikatnie odsączyć z nadmiaru wody. Dopiero wtedy dodajcie pozostałe składniki, a całość mieszajcie do momentu, aż powstanie gładka masa.

Przepis: Placki ziemniaczane bez tarcia ziemniaków Odkąd znam ten trik, to placki ziemniaczane przyrządzam znacznie częściej. Teraz to sama przyjemność Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Czas gotowania 15 godz. Liczba porcji 1 Składniki 1 cebula

1/2 szklanki wody

40 g mąki pszennej

1 kg ziemniaków

1 jajko

1 łyżeczka soli

1/2 łyżeczki pieprzu

olej Sposób przygotowania Przygotowanie ziemniaków i cebuliNa samym początku umyjcie i obierzcie ziemniaki. Pokrójcie je na mniejsze części – wtedy będą łatwiejsze do zmiksowania. To samo zróbcie z cebulą. Blendowanie warzywWłóżcie warzywa do blendera, dolejcie odrobinę wody, a następnie miksujcie na gładką masę. Zmiksowaną masę odciśnijcie na sitku, by pozbyć się z niej nadmiaru wody. Dodawanie składnikówDo powstałej masy dodajcie pozostałe składniki, czyli mąkę, przyprawy, a także jajko. Całość ponownie wymieszajcie. Smażenie plackówRozgrzejcie na patelni olej, a następnie nakładajcie partiami ziemniaczaną masę. Placki smażcie do momentu, aż będą apetycznie zarumienione.

Jeśli z kolei macie ochotę na odrobinę kuchennych eksperymentów – koniecznie przygotujcie placki ziemniaczane z kiełbasą. Warto również sprawdzić sekret obłędnie chrupiących placków ziemniaczanych (wystarczy, że zrezygnujecie z dodawania jednego składnika).

Jak zrobić pyszne placki ziemniaczane? Porady

Jeśli robicie placki ziemniaczane – najlepiej postawcie na stare ziemniaki. To właśnie one mają najwięcej skrobi i dużo mniej wody w porównaniu do młodych ziemniaków. To z kolei sprawi, że masa ziemniaczana będzie bardziej gęsta i zwarta, dzięki czemu nie będzie konieczności dodawania do niej dużej ilości mąki. Im mniej mąki dodacie, tym wasze danie będzie smaczniejsze. Najlepiej wybierzcie mąkę pszenną niskiego typu (400-500). Jeśli z kolei chcecie przygotować bezglutenowe placki – postawcie na mąkę kukurydzianą.

Jeżeli w ogóle nie chcecie dodawać mąki do waszych placków ziemniaczanych – również jest na to sposób. Świetnie sprawdzi się do tego na przykład kasza manna – doskonale sklei całą masę, ale też nada plackom jeszcze lepszej konsystencji.

Jak odpowiednio smażyć placki ziemniaczane?

Z kolei podczas smażenia placków ziemniaczanych pamiętajcie o tym, że patelnia musi być dobrze rozgrzana. Inaczej olej wsiąknie w placki, a do tego mogą się one nierówno usmażyć. Jeżeli z kolei placki wchłaniają zbyt dużo tłuszczu – dodajcie odrobinkę (pół łyżki) spirytusu albo octu lub po prostu zwiększcie temperaturę smażenia. W sytuacji, gdy wasze placki ziemniaczane będą przywierać do patelni – oznacza to, że nie jest ona wystarczająco rozgrzana. Jak można rozpoznać, że patelnia jest już odpowiednia, by smażyć na niej placki? Dobrym sygnałem będzie to, gdy po nałożeniu masy ziemniaczanej placki od razu zaczną się ścinać. Pamiętajcie jednak, że nie może się to dziać zbyt szybko, ponieważ wtedy z wierzchu będą rumiane (lub wręcz delikatnie spalone), a w środku pozostaną surowe. Po usmażeniu przełóżcie placki ziemniaczane na ręcznik papierowy i delikatnie odsączcie z nadmiaru tłuszczu.

Czytaj też:

Moje kotlety mielone nigdy nie były tak soczyste i aromatyczne. Za ten trik ktoś powinien dostać medalCzytaj też:

Pomysł na błyskawiczny obiad podpatrzyłam u sąsiadki. Ta zapiekanka to ulubione danie mojego męża