Nigdy nie jedzcie takiej cukinii! Konsekwencje zdrowotne mogą być tragiczne

Cukinia to niezwykle wszechstronne warzywo, które powinno znaleźć się w diecie każdego, kto ceni sobie zdrowe i smaczne potrawy. Jest bogata w witaminy, minerały, dzięki czemu korzystnie wpływa na nasz organizm. Jej delikatny smak sprawia, że pasuje do wielu potraw, od lekkich sałatek po wytrawne zapiekanki. Możemy ją smażyć, piec, dusić, a nawet grillować. Czy jednak lubiana przez wielu z nas cukinia może być przyczyną śmierci? Okazuje się, że tak.

Jedzenie gorzkiej cukinii może być bardzo niebezpieczne

Kierownik Katedry Żywienia i Metabolomiki, prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska opublikowała na swoim Instagramie nagranie o niezwykłej historii właśnie z cukinią w roli głównej.

Otóż przyjęto na oddział w Czechach ponad 50-letnią pacjentkę, która miała bardzo silne objawy jelitowe, a mianowicie silne bóle brzucha, ale też krwiste biegunki – powiedziała specjalistka.

Dodała, że lekarze szukali przyczyny, co może dolegać kobiecie. Ustalono, że jest to bardzo silny stan zapalny żołądka i jelita o nieznanej etiologii. Pacjentka miała także obniżone ciśnienie krwi.

No ale w międzyczasie, kiedy ta pacjentka leżała pomiędzy poszczególnymi badaniami, to rozmawiała z nią pielęgniarka i dowiedziała się, że ta pacjentka parę godzin wcześniej zjadła cukinię, ale ta cukinia była bardzo gorzka w smaku – powiedziała ekspertka.

Pani pielęgniarce przypomniało się wtedy, jak jej mama mówiła, żeby nigdy nie jeść gorzkiej cukinii, bo to jest bardzo szkodliwe. Pielęgniarka nie wiedziała jednak wówczas dlaczego. Poszukała informacji w internecie i okazało się, że gorzka cukinia, ale też inne rośliny z tego rodzaju, czyli na przykład gorzka dynia, zawierają dużo alkaloidu, który się nazywa kukurubicyną.

Ta kukurubicyna jest silnie toksyczna, jest silnie trująca i w krańcowych przypadkach może doprowadzić do śmierci – podsumowała specjalistka.

Ekspertka ostrzega więc przed jedzeniem gorzkiej cukinii czy dyni, ponieważ może się to skończyć tak, jak w przypadku czeskiej pacjentki.

Jak wybrać smaczną cukinię?

Kupując cukinię, zwróćcie uwagę na jej wygląd. Smaczna cukinia to gwarancja pysznych potraw. Pamiętajcie, ze rozmiar ma znacznie – najsmaczniejsze są młode cukinie o długości do około 20 cm. Im mniejsza cukinia, tym bardziej intensywny smak. Dobra cukinia powinna być też twarda, ale jednocześnie jędrna w dotyku. Unikajcie miękkich lub zbyt twardych sztuk. Wybierajcie cukinie o intensywnym, zielonym kolorze, ponieważ świadczy to o świeżości. Z kolei skórka powinna być gładka, bez uszkodzeń i przebarwień. Koniecznie sprawdźcie również pięć pomysłów na obiad z cukinią w roli głównej.

