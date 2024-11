Polacy powinni pić go litrami. Pomaga schudnąć i obniżyć cholesterol, a ma tylko 3 składniki

Naturalne napoje mogą być prawdziwą skarbnicą zdrowia. Różnego rodzaju herbaty ziołowe zawierają wiele cennych witamin, minerałów i antyoksydantów, które wspierają nasz organizm na wiele sposobów. Poza ziołami istnieją też inne naturalne napoje, które mogą korzystnie wpływać na zdrowie, na przykład soki warzywne, smoothie czy yerba mate. To jednak nie koniec, ponieważ samodzielnie możecie przygotować też napój z zaledwie trzech składników, który sprawi, że wasz organizm będzie znacznie lepiej funkcjonować.

Jak zrobić napój na lepsze trawienie?

Napój, który z łatwością przygotujcie sami w domu, składa się z wody, ale też płatków owsianych i siemienia lnianego, czyli prawdziwych superfoods.

Co dokładnie należy zrobić? Najpierw musicie zmieszać dwie łyżki siemienia lnianego z połową szklanki płatków owsianych i dwiema szklankami wody. Choć zrobienie tego napoju jest niezwykle proste, to będziecie jednak musieli uzbroić się w cierpliwość, ponieważ gotowy napój należy odstawić na 8-10 godzin do lodówki. Płatki owsiane i siemię lniane napęcznieją w tym czasie. Później należy dolać do nich jeszcze szklankę wody i całość zmiksować (do momentu, aż całość nabierze aksamitnej konsystencji). Taki napój odcedźcie przez sitko. Możecie dodać do niego odrobinę miodu i cynamonu – wtedy będzie lepiej smakować.

Dlaczego warto pić napój z płatkami owsianymi i siemieniem lnianym?

Płatki owsiane i siemię lniane to „duet zdrowia”. Płatki owsiane są bogate w błonnik pokarmowy, który reguluje pracę jelit, obniża poziom cholesterolu i zapewnia uczucie sytości. Przez to osoby, które chcą zrzucić nadprogramowe kilogramy, powinny zadbać o odpowiednią ilość błonnika w swojej diecie. Takie płatki zawierają również witaminy z grupy B, magnez i żelazo, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Z kolei siemię lniane jest doskonałym źródłem kwasów omega-3, które wspierają pracę serca i układu nerwowego. Jest również bogate w lignany o działaniu przeciwutleniającym i przeciwzapalnym. Takie połączenie jest także świetnym sposobem na walkę ze zbyt wysokim cholesterolem, a także regulację poziomu cukru we krwi oraz wzmacnia odporność.

