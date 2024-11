Ten produkt bije miód na głowę, a Polacy go pomijają. Stosuj go, a zyskasz nie tylko odporność

W okresie jesienno-zimowym nasz organizm jest szczególnie narażony infekcje. Warto wtedy sięgnąć po naturalne sposoby, które wzmocnią nasz układ immunologiczny. Dobrze zadziałają ziołowe napary, ale też popularny miód. Okazuje się jednak, że istnieje produkt jeszcze lepszy od tego „daru pszczół”. Chodzi o pyłek pszczeli, który poleciła mi moja koleżanka. Teraz sama regularnie piję wodę z tym dodatkiem.

Pyłek pszczeli jest jeszcze lepszy od miodu

Chociaż miód jest bardzo popularny i łatwo dostępny, to pyłek pszczeli pod wieloma względami jest znacznie lepszy od niego. Posiada on naprawdę sporą dawkę białka – aż 32 aminokwasy. Jest też bogaty w witaminy (między innymi z grupy B, C, E) oraz minerały (takie jak na przykład wapń, żelazo, magnez), a także enzymy i przeciwutleniacze. Dzięki temu ma wiele korzystnych właściwości dla naszego zdrowia. Zawarte w pyłku substancje wspierają układ odpornościowy, pomagając organizmowi skuteczniej zwalczać infekcje. Pyłek pszczeli działa także przeciwzapalnie oraz wspomaga układ pokarmowy.

Pyłek pszczeli będzie lepszym wyborem dla osób szukających uzupełnienia diety w białko i witaminy, chcących wzmocnić odporność lub zmagających się z anemią. Miód za to lepiej sprawdzi się w przypadku osób szukających naturalnego słodzika, które również chcą wspomóc swój układ odpornościowy lub złagodzić podrażnienia w jamie ustne.

Jak stosować pyłek pszczeli?

Pyłek pszczeli to z pewnością cenny produkt, który doskonale wpłynie na wasze zdrowie. Żeby jednak pyłek pszczeli był skuteczny, należy go spożywać regularnie. Zacznijcie od jednej łyżeczki dziennie, a stopniowo zwiększajcie do 2-4 łyżeczek dziennie. Taki pyłek pszczeli należy dodawać do wody lub herbaty. Jej temperatura nie powinna jednak przekraczać 40 stopni Celsjusza – to możecie sprawdzić przy użyciu kuchennego termometru, który bez problemu kupicie na przykład przez internet. Najlepszym sposobem jest więc rozpuszczenie pyłku pszczelego w połowie szklanki ciepłej (ale nie gorącej!) wody. Zróbcie to wieczorem, a wypijcie rano na czczo. Możecie dodać odrobinę miodu dla smaku.

Czytaj też:

Domowy syrop mojej babci zawsze przynosi ulgę w przeziębieniu. Zrobicie go z 2 składnikówCzytaj też:

Zamiast syropu z cebuli robię ten aromatyczny napój na przeziębienie. Kluczowy jest 1 składnik