Żaden cukier ani cynamon, do kawy dodaję już tylko to. Mój mózg od razu wskakuje na wyższe obroty

Pyszna kawa to najlepszy sposób na rozpoczęcie dnia. Aromatyczne dodatki, takie jak cynamon, kardamon czy goździki, nadają kawie cudownej głębi, jednak to nie wszystko. Przyprawy do kawy nadają jej nie tylko świetnego smaku, ale też mają wiele właściwości zdrowotnych. Picie ulubionej kawy może więc pozytywnie wpłynąć na funkcjonowanie naszego organizmu.

Kakao to idealny dodatek do kawy

Choć najczęściej dodajemy do kawy cukier, cynamon czy wanilię, to warto postawić też na mniej popularny dodatek do tego napoju. Okazuje się, że odrobina kakao w kawie świetnie zadziała na nasz organizm.

Prozdrowotnym i ciekawym dla kubków smakowych rozwiązaniem jest też połączenie kawy z kakao. Oczywiście mam tu na myśli prawdziwe kakao, a nie na przykład napój kakaowy instant, który z kakao ma niewiele wspólnego. Wspomniane połączenie jest wyjątkowo cenne dla naszego mózgu – wyjaśnił w opublikowanym przez siebie nagraniu dr Bartosz Kulczyński, naukowiec, dietetyk, technolog żywności i żywienia.

Specjalista dodał, że kawa sama w sobie zapobiega rozwojowi chorób neurodegeneracyjnych i wspomaga sprawność umysłową. Okazuje się, że z podobnym działaniem mamy do czynienia też w przypadku kakao.

Badacze potwierdzili, że kakao zwiększa plastyczność naszego mózgu. Mówiąc prostszymi słowami, kakao sprawia, że pomiędzy komórkami nerwowymi powstają nowe połączenia, co usprawnia ich działanie i co w efekcie przekłada się na wydajniejsze funkcjonowanie mózgu, w tym lepszą pamięć – powiedział ekspert.

Okazuje się jednak, że to nie koniec zalet tego duetu. Badacze odnotowali, że związki, które są obecne w kakao (flawonole), poprawiają przepływ krwi przez istotę szarą w mózgu, a w konsekwencji – mogą zapobiegać demencji.

Jakie jeszcze właściwości ma kakao?

Kakao to nie tylko pyszny dodatek do słodkości, ale także skarbnica cennych składników odżywczych. Zawiera wiele antyoksydantów, które pomagają zwalczać wolne rodniki i spowalniać procesy starzenia. Ponadto kakao jest bogate w magnez, który wspiera pracę serca i układu nerwowego. Substancje zawarte w kakao mogą również poprawiać nastrój. Spożywanie kakao zmniejsza ryzyko wystąpienia miażdżycy czy nadciśnienia tętniczego. Co więcej, kakao może ułatwiać proces odchudzania. Dodatkowo substancje zawarte w kakao wykazują działanie przeciwzapalne, co może być pomocne w łagodzeniu objawów wielu schorzeń.

