Pij ten delikatny napój, a cudownie się zrelaksujesz. Wspiera też pracę serca i obniża cholesterol

Herbata to nie tylko pyszny napój, ale też „eliksir zdrowia”. Zawiera ona mnóstwo antyoksydantów, które chronią nasze komórki przed uszkodzeniami, a także witaminy i minerały niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Każdy miłośnik herbaty może znaleźć coś dla siebie – od delikatnych i owocowych po wyraziste i korzenne smaki. Ja ostatnio odkryłam herbatę jaśminową, która również jest niezwykle zdrowa. W Polsce jednak nie jest ona za bardzo popularna, a szkoda. Jest nie tylko pyszna, ale jej picie świetnie wpływa też na nasz organizm.

Herbata jaśminowa wspiera pracę serca i nie tylko

Sanpin, czyli mieszanka zielonej herbaty i kwiatów jaśminu, jest najpopularniejszym napojem spożywanym na Okinawie, czyli w miejscu, gdzie ludzie żyją szczególnie długo. Herbata jaśminowa usprawnia pracę układu krwionośnego, dzięki czemu jej picie może korzystnie przeciwdziałać między innymi zawałowi serca. Dodatkowo wspomaga redukcję „złego” cholesterolu.

Dzięki zawartości polifenoli herbata jaśminowa neutralizuje szkodliwe wolne rodniki, zmniejszając ryzyko wielu chorób. Regularne picie tej herbaty może korzystnie wpływać na kondycję skóry, spowalniając procesy starzenia. A to tylko niektóre z korzyści płynących z picia herbaty jaśminowej. Ten napój może także pomóc w procesie odchudzania. Herbata jaśminowa sama w sobie nie jest „magicznym eliksirem” na utratę wagi. Jej potencjalne właściwości odchudzające są raczej związane z jej podstawą, czyli zieloną herbatą. Niektóre badania sugerują, że zielona herbata może delikatnie podkręcić tempo przemiany materii, jej picie wpływa też na poprawę trawienia.

Relaksujące działanie herbaty jaśminowej

Dodatkowo jaśminowy aromat działa relaksująco, pomagając zredukować stres. Zawarte w herbacie olejki eteryczne z jaśminu mają właściwości kojące, które łagodzą nerwy i poprawiają nastrój. Regularne picie naparu z jaśminu może przyczynić się do lepszego snu i bardziej efektywnego wypoczynku. Dzięki swoim właściwościom przeciwutleniającym herbata jaśminowa pomaga zwalczać wolne rodniki, co z kolei korzystnie wpływa na ogólne samopoczucie i odporność organizmu. Jej delikatny smak i relaksujące działanie sprawiają, że jest to napój idealny na każdą porę dnia. Warto więc z jej picia stworzyć prawdziwy rytuał.

