Meksykanki piją na czczo jeden napój. Dzięki niemu zachowują talię osy i zdrowie na lata

Pierwszym napojem, po jaki zwykle sięgają Meksykanki o poranku, nie jest kawa, lecz przegotowana woda wzbogacona o jeden prosty dodatek. „Miksturę” najlepiej podszykować wieczorem, a następnego dnia wypić na pół godziny przed planowanym posiłkiem. Włączenie jej do jadłospisu przynosi wiele pozytywnych zmian w funkcjonowaniu organizmu. Pierwsze efekty można zauważyć już po dwóch tygodniach. Zobacz, jak przygotować tę prozdrowotną mieszankę.

Woda z chia na szczupłą sylwetkę i dobrą kondycję

„Bazą” meksykańskiej recepty na szczupłą sylwetkę i dobrą kondycję jest szałwia hiszpańska, czyli nasiona chia. Wystarczy dodać płaską łyżeczkę tych ziarenek do szklanki przegotowanej, chłodnej wody. To pozwoli stworzyć prozdrowotną „miksturę” o wielu cennych właściwościach. Warto wstawić ją na noc do lodówki, by drobinki napęczniały. Rano wystarczy wyjąć napój i dolać do niego trochę ciepłej wody. Jeśli chcesz, możesz też wzbogacić go o sok z cytryny i trochę naturalnego miodu.

Co daje picie wody z nasionami chia?

Woda z nasionami chia dostarcza organizmowi wielu mikroelementów oraz składników odżywczych. Zawiera między innymi błonnik, żelazo, magnez, kwasy omega-3, cynk, fosfor, a także witaminę E. Ta mieszanka wywiera bardzo pozytywny wpływ na organizm. Wspiera pracę układu pokarmowego. Hamuje nadmierny apetyt i przyspiesza przemianę materii. Zapewnia sytość, a jednocześnie usprawnia ruchy jelit. W efekcie zmniejsza ryzyko podjadania i sprzyja redukcji masy ciała.

Napój obniża również ciśnienie tętnicze krwi i poziom „złego cholesterolu” Reguluje stężenie glukozy w organizmie. Tym samym poprawia działanie układu sercowo-naczyniowego. Wzmacnia serce i minimalizuje ryzyko rozwoju, takich chorób jak na przykład zawał, udar mózgu czy miażdżyca. W dodatku mikstura dobrze wpływa na stan włosów, skóry i paznokci. Dzięki niej cera staje się bardziej promienna, a zmarszczki, przebarwienia oraz inne niedoskonałości są mniej widoczne.

Co więcej, woda z nasionami chia wspiera funkcjonowanie układu nerwowego. Wzmacnia koncentrację. Ułatwia przyswajanie nowych informacji. Przeprowadzone badania wskazują, że szałwia hiszpańska może odegrać istotną rolę w profilaktyce choroby Alzheimera oraz innych schorzeń neurodegeneracyjnych, a także wspomóc leczenie depresji i zaburzeń nastroju.

Czy każdy może włączyć nasiona chia do diety?

Po szałwię hiszpańską nie powinny sięgać osoby z zaburzeniami połykania, a także przewlekłymi chorobami układu pokarmowego. Trzeba też pamiętać, że nawet tak zdrowy superfood, jak nasiona chia może okazać się szkodliwy, jeśli będzie spożywany w nadmiarze. Zbyt duże ilości tych drogocennych ziarenek (powyżej 10-15 gramów na dobę) wywierają negatywny wpływ na organizm i prowadzą do poważnych zaburzeń trawienia. Mogą też wywołać nieprzyjemne dolegliwości gastryczne, na przykład zaparcia, nudności, wzdęcia, bóle brzucha itp.

