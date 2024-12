Wykorzystaj prosty trik mojej teściowej, a mleko nigdy nie wykipi. Wystarczy odrobina tej przyprawy

Kipiące mleko to częsty problem w kuchni, szczególnie dla osób mniej doświadczonych. Powstaje ono, gdy mleko podgrzewane jest do wysokiej temperatury, a zawarte w nim białko zaczyna się ścinać, tworząc kożuch na powierzchni. Kożuch ten zatrzymuje pęcherzyki pary, które powiększając się, powodują, że mleko wykipi z garnka. Aby zapobiec wykipieniu mleka, warto je stale mieszać i używać garnka z grubym dnem. Istnieje jednak też inny sposób na to, by mleko nie wykipiało.

Co zrobić, żeby mleko nie wykipiało? Prosty trik

Kipiące mleko może nas porządnie zdenerwować i popsuć humor. Musimy później czyścić kuchenkę, garnek, a w domu czuć zapach spalenizny. Okazuje się jednak, że jest bardzo prosty sposób, by temu zapobiec. Już nasze babcie wiedziały o tym, że do powstrzymania kipienia mleka wystarczy odrobina soli. Szczypta tej przyprawy dodana do mleka jeszcze przed rozpoczęciem gotowania sprawi, że nie będzie tworzyć się kożuch, a w konsekwencji nie będzie on „szedł” do góry, a wtedy mleko nie wykipi. Mała ilość soli nie zmienia też smaku mleka, więc nie musicie się tego obawiać. Zadziała to wręcz przeciwnie – sól podbije słodycz mleka, co będzie szczególnie przydatne podczas wykorzystywania go do różnych deserów.

Jeśli mleko wykipi i przypali się dno garnka, należy przelać zawartość do czystego naczynia, dodać odrobinę soli i ponownie zagotować. Sól pomoże wyeliminować smak przypalenia.

Co zrobić, żeby mleko nie przywierało do garnka?

Dodanie niewielkiej ilości wody na dno naczynia przed podgrzaniem mleka może skutecznie zapobiec jego przypaleniu. Dzięki różnicy gęstości, woda pozostanie na dnie, tworząc barierę ochronną. Możecie wykorzystać też inny sposób. Skuteczną metodą na to, by mleko nie przywierało do dna garnka podczas gotowania jest wlanie kilku kropli oleju na dno naczynia i dokładne rozsmarowanie po całej powierzchni. Stosując ten patent, dobrze jest wybrać olej o neutralnym smaku – taki, który nie wpłynie negatywnie na smak mleka.

