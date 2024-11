Z trikiem Magdy Gessler jajecznica wychodzi puszysta jak chmurka. U mnie wszyscy proszą o to śniadanie

Jajecznica to jedno z najpopularniejszych śniadań. Jej przygotowanie jest niezwykle szybkie i proste, a do tego można ją modyfikować według własnych upodobań. Możecie dodać na przykład szynkę i pomidory lub nieco bardziej oryginalnie – przyrządzić ją z cukinią lub szpinakiem. Jajecznica jest bogata w białko, które jest niezbędne dla naszych mięśni, oraz wiele witamin i minerałów. Żeby wasza jajecznica wyszła naprawdę pyszna, skorzystajcie z prostego triku Magdy Gessler na to danie.

Trik Magdy Gessler na puszystą jajecznicę

Magda Gessler dzieli się ze swoimi fanami patentami na pyszne dania. Okazuje się, że do swojej jajecznicy dodaje jeden sekretny składnik, który sprawia, że potrawa staje się niezwykle lekka i puszysta. Restauratorka radzi, by do rozkłóconych jajek dodać odrobinę śmietany, a całość następnie bardzo energicznie wymieszać. Tak przygotowaną masę trzeba wlać na dobrze rozgrzaną patelnię i smażyć na małym ogniu.

Jak zrobić pyszną jajecznicę? Wskazówki

Choć jajecznica jest naprawdę prosty daniem, to nie zawsze wychodzi idealna. Żeby wyszła naprawdę pyszna, trzeba przestrzegać kilku ważnych zasad. Aby jajecznica była puszysta i delikatna, zamiast śmietany możecie też dodać odrobinę mleka. Bardzo ważne jest, by nie doprawiać jajecznicy na samym początku jej przygotowania, ale zrobić to dopiero tuż przed jej podaniem. Jeśli dodacie sól wcześniej – sprawi to, że jajecznica będzie sucha i zbita, a do tego nabierze nieładnej barwy.

Wasza jajecznica wyjdzie niezwykle pyszna i aksamitna, jeśli dodacie do rozkłóconych jajek też dwie łyżeczki masła. Pamiętajcie również, żeby jajecznicę smażyć na bardzo małym ogniu. Zadbajcie też o ciekawe dodatki – możecie przyrządzić jajecznicę na przykład z kurkami, szparagami czy szczypiorkiem, ale też kiełbasą i cebulą. Jeśli macie ochotę na prawdziwe kulinarne eksperymenty – zróbcie jajecznicę z krewetkami. Sprawdźcie też, jak zrobić jajecznicę bez tłuszczu – będzie idealna dla osób na diecie.

