Mrozisz pierogi na Boże Narodzenie? Zastosuj trik Ani Starmach, a unikniesz częstego problemu

Jeśli chcesz uniknąć przemęczenia w Boże Narodzenie, nie zostawiaj wszystkich przygotowań na ostatnią chwilę. Część świątecznych dań możesz zrobić już teraz i przechować je do czasu wigilijnej kolacji. Dotyczy to na przykład pierogów. Ich zamrożenie często stwarza jednak trudności. Przysmaki sklejają się i pękają. W efekcie po rozmrożeniu nie wyglądają zbyt apetycznie. Na szczęście Ania Starmach wie, jak temu zaradzić. Zastosuj patent znanej restauratorki, a zaoszczędzisz mnóstwo czasu i nerwów.

Jak mrozić pierogi według Ani Starmach?

Sekretem metody stosowanej przez Anię Starmach jest blanszowanie pierogów. Wrzuć je do gotującej się, lekko osolonej wody z odrobiną oleju. Po trzydziestu sekundach wyjmij wszystkie przysmaki, a następnie rozłóż na tacce posypanej mąką. Pamiętaj jednak, że pierogi nie mogą się ze sobą stykać. Poczekaj aż całkowicie wystygną i umieść tackę w zamrażarce na około 2 godziny. Potem wyjmij ją i przełóż pierogi do specjalnych strunowych woreczków przeznaczonych do zamrażania żywności. Tak przygotowane pierogi włóż z powrotem do zamrażalnika.

Nie zapominaj, że mrozić możesz również samo ciasto na pierogi. Musisz tylko uformować z niego kulę, a potem zawinąć ją w folię spożywczą. Tak przygotowane może spędzić w zamrażalniku nawet trzy miesiące. Jednak im wcześniej zostanie zużyte, tym lepiej.

Jak rozmrozić pierogi?

Rozmrażanie pierogów nie wymaga żadnych skomplikowanych zabiegów „Wystarczy, że wrzucisz je do wrzątku i będziesz gotować do uzyskania odpowiedniej miękkości. Zamrożone pierogi można również podgrzać na patelni lub na parze” – radzi Ania Starmach w jednym z wpisów na swoim blogu. Pamiętaj przy tym o jednej bardzo istotnej kwestii – raz rozmrożonych pierogów nie należy ponownie zamrażać. Ta zasada dotyczy zresztą również innych rodzajów żywności, na przykład warzyw czy mięsa. Jej nieprzestrzeganie może mieć poważne konsekwencje zdrowotne, Grozi zatruciem pokarmowym i wystąpieniem wielu nieprzyjemnych dolegliwości, takich jak na przykład gorączka, nudności, wymioty, biegunka czy bóle brzucha.

