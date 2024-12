W tym roku chcę „odchudzić” wigilijne pierogi. Sprawdź, co trzeba zmienić w klasycznym przepisie

Każda gospodyni ma swój własny, niepowtarzalny przepis na pierogi wigilijne, często przekazywany z pokolenia na pokolenie. To danie jest w Polsce nieodłącznym elementem świąt Bożego Narodzenia i pojawia się niemal na każdym stole w tym czasie. Niektórzy zastanawiają się, czy da się pogodzić bycie na diecie z tym tradycyjnym polskim daniem. Okazuje się, że tak i nie jest to tak trudne, jak mogłoby się wydawać.

Jak zrobić dietetyczne pierogi?

Tradycyjny przepis na wigilijne pierogi możecie „odchudzić” w bardzo prosty sposób. Jeden z nich polega na zastąpieniu oczyszczonej mąki, którą wykorzystuje się do przygotowania ciasta na pierogi, mąką pełnoziarnistą z wybranego zboża. Ma ona między innymi więcej błonnika pokarmowego, który sprawia, że danie staje się bardziej sycące. Możecie wykorzystać na przykład mąkę orkiszową, która ma także więcej witamin i minerałów, a dwukrotnie niższy indeks glikemiczny w porównaniu do mąki pszennej. Dobrym wyborem jest też mąka żytnia – ta z kolei ma mniej skrobi niż oczyszczona mąka pszenna, ma niższy indeks glikemiczny i jest bogatsza w takie minerały, jak magnez, wapń czy mangan.

Pamiętajcie jednak, że zastosowanie zdrowszego rodzaju mąki do pierogów nie oznacza, że możemy zapomnieć o umiarze w ich jedzeniu.

Co zrobić, żeby pierogi wigilijne były bardziej „fit”?

Robiąc pierogi, zadbajcie o to, by ciasto nie było zbyt grube. Wpłynie to negatywnie nie tylko na smak potrawy, ale także jej kaloryczność. Unikajcie smażenia pierogów. Podgrzewając je, możecie użyć do tego suchej patelni grillowej. Najlepiej jednak sprawdzi się ugotowanie ich w osolonej wodzie i podawanie od razu po tym. Możecie również podgrzać je za pomocą piekarnika. Zrezygnujcie też z dodatkowego tłuszczu, na przykład polewania pierogów roztopionym masełkiem – wtedy całość będzie mniej kaloryczna.

