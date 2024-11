Babciny patent na pierogi rozpływające się w ustach. Ciasto jest miękkie i bardzo delikatne

Pierogi cieszą się ogromną popularnością zarówno wśród Polaków, jak i turystów odwiedzających nasz kraj. Smak pierogów to dla wielu osób wspomnienie dzieciństwa, w końcu najlepsze zazwyczaj robiły nasze babcie. Różnorodność farszów sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie. Bez względu na to, czy wybierzemy pierogi ruskie, z kapustą i grzybami, czy słodkie z owocami, zawsze możemy być pewni, że będą świetnie smakować.

Trik na miękkie ciasto na pierogi

Tajemnica pysznych pierogów tkwi w delikatnym i miękkim cieście. To, które robiła moja babcia, właśnie takie było. Żeby ciasto na pierogi było idealne, musicie dodać do niego jedną łyżkę delikatnie roztopionego masła. W ten sposób ciasto będzie nie tylko miękkie, ale też elastyczne. Ta druga cecha jest bardzo ważna z uwagi na to, że ciasto musi utrzymać ciężar farszu (a przecież nie może być zbyt grube, bo wtedy potrawa wyjdzie niesmaczna). Zamiast masła możecie użyć też innego tłuszczu, na przykład oliwy z oliwek czy oleju rzepakowego. Musicie jednak pamiętać, że jeśli postawicie na oleje o charakterystycznym smaku – będzie on nieco wyczuwalny w cieście.

Jak poprawnie gotować pierogi?

Ciasto na pierogi powinno być cienko rozwałkowane, jednak musicie uważać, żeby wasze pierogi nie rozpadły się podczas gotowania. Dobrze jest po wrzuceniu ich do wrzątku delikatnie zamieszać je łyżką, zapobiegnie to ich sklejaniu się oraz przywieraniu do ścianek garnka. Gdy pierogi wypłyną na wierzch, gotujcie je jeszcze chwilę na zmniejszonym ogniu (przez około 2-3 minuty), a później je wyjmijcie. Zbyt długie gotowanie może sprawić, że pierogi się rozpadną. Warto więc na wszelki wypadek zastosować trik, dzięki któremu pierogi nie będą się rozpadać. Podczas gotowania lepiej nie przykrywać garnka pokrywką. Dzięki temu woda będzie szybciej parować i pierogi nie będą się rozgotowywać.

