Polacy uważają tę roślinę za chwast, a to błąd. Napar z niej pomaga schudnąć i wzmacnia odporność

Napar z ziół to naturalny sposób na wspieranie zdrowia, a często też poprawę samopoczucia. Takie napoje są także świetnym wsparciem dla zdrowia psychicznego – na przykład melisa uspokaja nerwy i pomaga w radzeniu sobie z codziennym stresem. Regularne picie ziołowych naparów może również wzmacniać odporność, dzięki zawartości naturalnych przeciwutleniaczy. To prosty, a jednocześnie skuteczny sposób na dbanie o zdrowie w harmonii z naturą. Picie takich naparów ziołowych może być także miłym rytuałem, kiedy możemy znaleźć chwilę dla siebie podczas „zabieganego” dnia.

Napar z pokrzywy pomaga na odchudzanie

Napar z pokrzywy jest idealnym napojem dla osób na diecie odchudzającej. Roślina ta wspomaga metabolizm, a także przyspiesza tempo przemiany materii, co jest szczególnie ważne, gdy walczymy z nadprogramowymi kilogramami – energia dostarczana do organizmu jest wtedy szybciej zużywana. Prawidłowy przebieg procesów trawiennych jest niezbędny do tego, by skutecznie schudnąć. Dodatkowo pokrzywa ma właściwości detoksykujące organizm, co również sprzyja zrzucaniu kilogramów, a dzięki zapobieganiu znacznym wahaniom cukru we krwi zapobiega nagłym napadom głodu i sięganiu po wysokokaloryczne przekąski.

Jakie jeszcze właściwości ma pokrzywa?

Pokrzywa często uważana jest po prostu za chwast. Nic jednak bardziej mylnego. Roślina ta jest pełna niezwykłych właściwości leczniczych. Pokrzywa jest doskonałym źródłem witamin, takich jak między innymi A, C, K, B2 i minerałów, takich jak żelazo, wapń, potas czy magnez. Dzięki temu działa wzmacniająco na organizm, wspomaga układ odpornościowy, ale też korzystnie wpływa na stan skóry, włosów i paznokci.

Dodatkowo ma właściwości moczopędne, co czyni ją pomocną w detoksykacji organizmu i wspieraniu pracy nerek. Działa przeciwzapalnie, dlatego często stosuje się ją w leczeniu stanów zapalnych stawów i alergii. Napar z pokrzywy poprawia również trawienie. Ze względu na zawartość chlorofilu, pokrzywa działa regenerująco na krew i wspomaga procesy krwiotwórcze. Dodatkowo obniża ciśnienie, co również jest niezwykle istotne w przypadku niektórych osób.

