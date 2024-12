Taka herbata to najgorszy wybór, a Polacy kupują ją nagminnie. Dietetyk ostrzega: szkodzi zdrowiu

Herbata to napój, który towarzyszy nam w codziennym życiu niezwykle często. Uwielbiamy jej smak i aromat, a także to, jak potrafi nas rozgrzać w chłodne dni lub odprężyć po ciężkiej pracy. Różnorodność rodzajów herbat – od czarnej, zielonej, przez białą, czerwoną, aż po ziołowe mieszanki – sprawia, że każdy znajdzie coś idealnego dla siebie. Okazuje się jednak, że po niektóre herbaty lepiej nie sięgać.

Jakich herbat lepiej nie kupować?

Dr Bartosz Kulczyński, naukowiec, dietetyk, technolog żywności i żywienia, w opublikowanym przez siebie nagraniu, zauważył, że złym wyborem są herbaty w plastikowych opakowaniach, czyli popularne „ekspresówki”.

Przeprowadzone badania pokazały, że niektóre torebki herbaty wykonane z plastiku mogą uwalniać miliardy mikroskopijnych cząsteczek plastiku do naparu podczas zaparzania – powiedział ekspert.

Jak wyjaśnił dietetyk, w konsekwencji taki mikroplastik jest przez nas spożywany. Naukowcy twierdzą, że może on gromadzić się w naszym ciele.

Choć długoterminowe skutki spożywania mikroplastiku i jego kumulowania się w organizmie nie są jeszcze w pełni zrozumiałe, to rosnące dowody wskazują, że cząsteczki te mogą na przykład zaburzać funkcjonowanie układu odpornościowego – wyjaśnił.

Specjalista dodał, że on sam także jest w gronie osób, które są przeciwnikami spożywania herbaty z plastikowych torebek. Zaznaczył jednak, że jeśli ktoś tylko od czasu do czasu po taką herbatę sięgnie, to nie powinien mieć żadnych obaw o swoje zdrowie.

Dlaczego jeszcze lepiej wybierać herbatę sypaną?

Herbata sypana ma wiele zalet, które sprawiają, że warto się na nią zdecydować zamiast herbaty ekspresowej. Poza jej wspomnianą potencjalną szkodliwością, jest też po prostu smaczniejsza. Przede wszystkim jej liście są mniej przetworzone, co pozwala zachować więcej naturalnych olejków eterycznych, odpowiedzialnych za głęboki aromat i bogaty smak. W przypadku herbaty ekspresowej często wykorzystuje się pył herbaciany, co obniża jakość naparu. Herbata sypana daje również większą kontrolę nad procesem parzenia – można dostosować ilość liści i czas parzenia do swoich preferencji. Koniecznie sprawdźcie też ciekawe sposoby na wykorzystanie fusów po herbacie.

Czytaj też:

Nie wyrzucaj skórek po mandarynkach. Pomogą ci uporać się z odwiecznym problemem w kuchniCzytaj też:

Zobaczyłam skład przyprawy do piernika i oniemiałam. Teraz robię ją sama i jest o niebo lepsza