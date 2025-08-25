Dietetyczka: jedz to zamiast masła orzechowego. Pokochasz, jeśli jesteś na diecie

Masło orzechowe to popularny i ceniony produkt wśród osób dbających o zdrowie, sylwetkę i jakość codziennej diety. Jednak coraz częściej mówi się o jego alternatywie – odtłuszczonym proszku orzechowym. Czy rzeczywiście warto sięgnąć po mniej znany zamiennik? Dietetyczka kliniczna, dr Hanna Stolińska, na swoim profilu na Instagramie opublikowała porównanie, które może zaskoczyć wiele osób. Różnice między tymi dwoma produktami okazują się znaczące – zarówno pod względem kaloryczności, jak i zawartości białka, tłuszczu oraz cukru.

Mniej kaloryczna alternatywa dla masła orzechowego

Masło orzechowe powstaje najczęściej z prażonych orzeszków ziemnych i zawiera wysoką ilość tłuszczu, białka oraz błonnika. W 100 gramach klasycznego masła orzechowego znajduje się średnio około 621 kcal, aż 52 gramy tłuszczu, 26 gramów białka i ponad 8 gramów błonnika pokarmowego. Jest to produkt sycący, bogaty w zdrowe tłuszcze, jednak również – niestety – bardzo kaloryczny. Z tego powodu osoby na diecie redukcyjnej powinny spożywać go z umiarem.

Alternatywą dla klasycznego masła jest proszek orzechowy odtłuszczony, który zyskuje popularność zwłaszcza wśród osób aktywnych fizycznie oraz tych, które chcą ograniczyć ilość tłuszczu w diecie. W 100 gramach tego produktu znajduje się około 380 kcal, zaledwie 11 gramów tłuszczu, aż 42 gramy białka oraz 17 gramów błonnika. Warto jednak zwrócić uwagę na zawartość cukru – w porównaniu do masła orzechowego proszek zawiera go więcej, bo aż 16 gramów na 100 g.

W kontekście codziennego spożycia trzeba jednak pamiętać, że przeciętna porcja proszku orzechowego to około 10–15 gramów. W takiej ilości zawartość cukru jest relatywnie niska i nie wpływa negatywnie na bilans całego posiłku, szczególnie jeśli proszek jest stosowany jako dodatek do zdrowej owsianki, omleta lub koktajlu.

Dla kogo proszek orzechowy będzie lepszym wyborem?

Dr Hanna Stolińska podkreśla, że odtłuszczony proszek orzechowy może być doskonałym rozwiązaniem dla osób na diecie redukcyjnej, sportowców oraz tych, którzy potrzebują zwiększonej podaży białka bez dodatkowego tłuszczu i kalorii. Zawartość białka w proszku jest wyższa niż w tradycyjnym maśle orzechowym, co czyni go skutecznym wsparciem w diecie wysokobiałkowej, szczególnie dla osób budujących masę mięśniową lub stosujących dietę roślinną.

Proszek orzechowy sprawdza się również jako składnik fit deserów i wypieków. Można go dodawać do naleśników, ciasta na muffiny, koktajli, owsianek czy jogurtów (najlepiej typu skyr). Dzięki niskiej zawartości tłuszczu i intensywnemu smakowi pozwala uzyskać wyraźny, orzechowy aromat bez nadmiaru kalorii.

