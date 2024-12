To najgorszy chleb, a najczęściej ląduje na talerzach Polaków. Dietetyk mówi, dlaczego lepiej go nie kupować

Chleb jest jednym z podstawowych elementów naszych śniadań i kolacji. Wynika to z faktu, że bardzo często sięgamy po kanapki, które są szybkie, proste i wygodne w przygotowaniu. Wystarczy kilka dodatków, takich wędlina, ser i warzywa, aby stworzyć smaczny i sycący posiłek. Taka forma jedzenia jest nie tylko praktyczna, ale też łatwo dostępna, co sprawia, że kanapki cieszą się niesłabnącą popularnością w wielu domach. Dzięki różnorodności dostępnych rodzajów pieczywa każdy może dostosować je do własnych upodobań smakowych i potrzeb dietetycznych. Wybierając chleb w sklepie, warto jednak robić to z dużą uważnością.

Najgorszy chleb w Biedronce zdaniem dietetyka

Michał Wrzosek, znany dietetyk, opublikował na swoim kanale na YouTube nagranie na temat najgorszych chlebów sprzedawanych w Biedronce. Jego zdaniem najgorszy chleb w tym popularnym supermarkecie, mimo prostego i krótkiego składu, to „chleb rodzinny”. Ma on najmniej błonnika ze wszystkich.

Jako chleb, którego lepiej nie kupować, specjalista wskazał również „chleb z koszyczka”.

Ma dużo dodatków: gluten, skrobia, ekstrakt ze słodu – wyjaśnił ekspert.

Nie poleca on też kupowania „chleba nowodworskiego”, ponieważ jego zdaniem, jest to takie typowe białe pieczywo z rafinowanej mąki z niewielką ilością błonnika i witamin.

Jak wybrać dobry chleb? Praktyczne porady

Podczas wyboru chleba warto kierować się kilkoma kluczowymi czynnikami, które wpływają na jego jakość i wartości odżywcze. Przede wszystkim, należy zwrócić uwagę na skład chleba – im krótsza lista składników, tym lepiej. Unikajcie pieczywa z dodatkiem konserwantów, spulchniaczy i sztucznych barwników. Warto wybierać chleb na zakwasie zamiast na drożdżach, ponieważ jest on łatwiej przyswajalny przez organizm i ma korzystny wpływ na mikroflorę jelitową. Istotne jest również, by chleb był pełnoziarnisty (na przykład żytni, razowy lub orkiszowy), ponieważ zawiera więcej błonnika pokarmowego, witamin i minerałów. Co więcej, po chleb warto wybrać się do lokalnej piekarni zamiast do supermarketu, ponieważ często są tam wyroby o znacznie wyższej jakości. Sprawdźcie też, jaki chleb jest dobry i warto go jeść.

Czytaj też:

To najgorsza woda do picia, a Polacy ciągle ją kupują. Dietetyk mówi, co jest lepszym wyboremCzytaj też:

To najgorsze owoce z możliwych, a Polacy masowo je kupują. Są „kaloryczną bombą” pełną cukru