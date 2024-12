W moim domu już nie śmierdzi smażoną rybą. Korzystam ze sprawdzonych patentów mojej babci

Podczas smażenia ryb często wydziela się intensywny i charakterystyczny zapach, który dla wielu osób może być naprawdę bardzo nieprzyjemny. Aby go zminimalizować, warto używać świeżych ryb, dobrze wietrzyć kuchnię lub dodawać do tłuszczu aromatyczne przyprawy, takie jak tymianek czy cytryna. To jednak nie wszystko, ponieważ istnieje sprytny patent, który również sprawia, że smażenie ryb nie jest tak uciążliwe.

Co zrobić, żeby w domu nie śmierdziało podczas smażenia ryby?

Podczas smażenia ryby w Wigilię i Boże Narodzenie w domu często pojawia się charakterystyczny, intensywny zapach, który nie każdemu odpowiada. Świąteczne przygotowania, szczególnie smażenie karpia czy innych ryb, mogą sprawić, że aromaty długo unoszą się w powietrzu, przenikając do innych pomieszczeń. Dobrym patentem na to, by pozbyć się takiego nieprzyjemnego zapachu jest ustawienie obok patelni szklanki octu. Powinien on wchłaniać nieprzyjemną woń ryby, ale także smażonego tłuszczu. Jeśli zapach ryby będzie przeszkadzać wam wyjątkowo mocno, możecie podgrzać ocet w garnku, a wtedy zadziała jeszcze lepiej.

Co niweluje zapach smażonej ryby? Inne sposoby

Ocet jest naturalnym pochłaniaczem nieprzyjemnego zapachu podczas smażenia ryb. Jeśli jednak nie macie go w swojej kuchennej szafce, możecie też skorzystać z innych sposobów. Dobrym pomysłem jest ułożenie kilku plasterków ziemniaka lub jabłka na patelni między smażącą się rybą – pochłoną one nieprzyjemny zapach. W jego usuwaniu z pomieszczenia pomoże też aromat świeżo zaparzonej kawy. Możecie przygotować również wywar z goździków lub anyżu, który ma dość intensywną woń. W trakcie smażenia warto również otworzyć okno lub włączyć wyciąg kuchenny, by zapach szybciej się ulotnił.

