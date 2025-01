To trik na pyszne kopytka rodem z PRL-u. Gospodynie rezygnowały z jednego składnika

Kopytka to tradycyjna polska potrawa, która jest prostym, ale niezwykle smacznym daniem mącznym. Przygotowuje się je z ugotowanych i przeciśniętych przez praskę ziemniaków, mąki pszennej i jajek. Ciasto formuje się w wałeczki, które następnie kroi się na małe kawałki przypominające kształtem kopytka, stąd ich nazwa. Z uwagi na to, że ich przygotowanie jest dość proste, to jest to potrawa, która niezwykle często była serwowana w czasach PRL-u. W związku z tym gospodynie znalazły też wtedy patent na to, by kopytka smakowały naprawdę wyśmienicie.

Trik z PRL-u na pyszne, miękkie kopytka

Choć w klasycznym przepisie na kopytka, poza mąką i ziemniakami, jest jeszcze jajko, to gospodynie w czasach PRL-u bardzo często rezygnowały z dodawania tego składnika. Jajko bowiem sprawiało, że kopytka wychodziły mocno zbite, a przez to też dość twarde i po prostu niezbyt smaczne. Zamiast jajka, do związania masy, należy użyć 1 dodatkowej łyżki mąki pszennej i 1 łyżki skrobi ziemniaczanej. W ten sposób przygotowane kopytka będą smakować naprawdę fenomenalnie.

Z czym podawać kopytka?

Kopytka to uniwersalne danie, które można podawać na naprawdę wiele sposobów. Tradycyjnie serwuje się je z masłem i bułką tartą, które nadają im delikatny, maślany smak, a całość wręcz rozpływa się w ustach. Można je również podawać z różnorodnymi sosami, takimi jak grzybowy, pomidorowy czy śmietanowy, które doskonale komponują się z ich miękką konsystencją. W wersji „na słodko” kopytka świetnie smakują z cukrem, cynamonem i śmietaną. W mniej standardowej odsłonie możecie podać je na przykład też z sosem owocowym czy miodem. Dla miłośników bardziej wyrazistych smaków warto zaserwować je z dodatkiem podsmażonego boczku, cebuli lub jako dodatek do duszonych mięs.

