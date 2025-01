To najgorsze śniadanie, a niektórzy Polacy jedzą je codziennie. Dietetyk ostrzega: idzie w boczki

Śniadanie to jeden z najważniejszych posiłków w ciągu dnia, ponieważ dostarcza energii niezbędnej do rozpoczęcia go z pełnią sił. Poranny posiłek pomaga rozbudzić metabolizm i wspiera koncentrację oraz wydajność umysłową. Ominięcie tego posiłku może prowadzić do uczucia zmęczenia i trudności w skupieniu się na codziennych obowiązkach. Należy zadbać jednak też o to, by było ono pełnowartościowe. Zdrowe śniadanie, bogate w białko, węglowodany złożone i witaminy, wpływa korzystnie na nasze samopoczucie i poziom energii przez kolejne godziny.

Najgorsze śniadanie zdaniem dietetyka

Niektórzy ludzie dzień zaczynają od kawy, a do niej zjadają smakowite ciastko. Jest to zarazem ich pierwszy posiłek. Zdaniem specjalisty jest to jedno z najgorszych śniadań, na jakie można się zdecydować.

Mamy kawę, do niej dodajemy sobie mleko, niektórzy dodają jeszcze śmietankę albo jakiś sos, więc to już jest mnóstwo kalorii. A do tego dajemy sobie jeszcze ciasteczko, czyli dużo cukru w postaci węglowodanów. I nie ma białka – powiedział w opublikowanym przez siebie nagraniu Bartek Szemraj, dietetyk kliniczny.

Co więcej – kawa podnosi ciśnienie, a to sprawia, że cukier musi się jeszcze szybciej w organizmie „zagospodarować”. Ekspert wytłumaczył również, że zazwyczaj działa to w ten sposób, że cukier szybciej odkłada się wtedy do tkanki tłuszczowej. Takie śniadanie świetnie smakuje i czasami można sobie na nie pozwolić, na przykład na wakacjach. Ważne jest jednak, by nie gościło ono na naszym stole każdego dnia.

Kolejnym minusem takiego śniadania jest też to, że kompletnie nie jest sycące. Po takim śniadaniu prawdopodobnie po 30-60 minutach znowu będziecie musieli coś zjeść w postaci jakiejś przekąski – podsumował specjalista.

Co najlepiej jeść na śniadanie?

Na śniadanie najlepiej wybierać produkty, które dostarczą energii i składników odżywczych. Świetnym wyborem są pełnoziarniste produkty, takie jak owsianka lub pieczywo razowe, które zapewniają długotrwałe uczucie sytości dzięki błonnikowi pokarmowemu. Do tego warto dodać białko, na przykład w postaci jajek, twarogu, jogurtu naturalnego lub chudego mięsa, które wspiera regenerację mięśni i metabolizm. Nie można zapominać o świeżych warzywach lub owocach, które z kolei dostarczają witamin, minerałów i antyoksydantów. Zdrowe tłuszcze, na przykład z awokado, orzechów lub nasion, również są ważne, ponieważ pomagają w przyswajaniu witamin i dają energię. Warto pamiętać też, że takie dobre śniadanie powinno być zbilansowane, ale przede wszystkim dostosowane do indywidualnych potrzeb oraz trybu życia.

Czytaj też:

Ten zielony koktajl to patent mojej przyjaciółki na „figurę modelki”. Pij go, a boczki zniknąCzytaj też:

Dietetyk alarmuje: Polacy popełniają ten błąd codziennie! Popularny napój do posiłku szkodzi zdrowiu