Polacy długo bali się jeść tę rybę. Dietetyk wyjaśnia, czy naprawdę szkodzi zdrowiu

Łosoś to wyjątkowo zdrowa i smaczna ryba, która cieszy się dużą popularnością. Jest bogaty w kwasy omega-3, białko, witaminy D i B12, dzięki czemu wspiera zdrowie serca, mózgu i układu odpornościowego. Cenimy go za delikatny smak i uniwersalność – doskonale sprawdza się w różnych daniach. Łosoś to idealny wybór dla osób dbających o zdrową dietę i smakowite posiłki. Często pojawia się jednak dylemat: jakiego łososia wybrać.

Czy łosoś hodowlany jest toksyczny?

Wiele osób zastanawia się, jaki łosoś jest lepszy: dziki czy hodowlany. Łosoś dziki często uchodzi za bardziej naturalny i ekologiczny wybór, ponieważ żyje w swoim naturalnym środowisku i odżywia się tym, co znajdzie w naturze. Z kolei łosoś hodowlany jest łatwiej dostępny i tańszy, co czyni go bardziej przystępnym dla dużego grona ludzi. Ten temat „pod lupę” wziął Michał Kot, zajmujący się dietetyką hormonalną.

Po przebadaniu dwóch ton łososia badanie opublikowane w „Science” w 2004 roku wykazało, że najbardziej toksyczny jest łosoś hodowlany w Europie. Znaleziono w nim największe ilości polichlorowanych bifenyli, toksafenu i dioksyn. Badanie to sugerowało, że spożycie łososia hodowlanego może skutkować narażeniem na różne trwałe zanieczyszczenia bioakumulacyjne – zaczął specjalista.

Zauważył jednak, że to był rok 2004 i przez 20 lat naprawdę sporo się zmieniło.

Przede wszystkim zmienił się sposób karmienia łososia hodowlanego, a zmiana składu paszy i wprowadzenie większej ilości produktów roślinnych znacząco zmniejszyło ilość tych zanieczyszczeń w tym łososiu. Badania wskazują, że obecny poziom tych zanieczyszczeń jest znacznie niższy niż 20 lat temu – dodał.

Ekspert podkreślił, że aktualnie spożywanie zarówno łososia dzikiego, jak i hodowlanego jest bezpieczne dla naszego zdrowia.

W 2017 roku przeprowadzono badanie, w którym wykazano, że zawartość dioksyn, PCB czy rtęci była większa w łososiu dzikim niż hodowlanym. W 2020 roku w kolejnym badaniu wykazano, że zawartość tych związków może być trzykrotnie wyższa w łososiu atlantyckim dzikim niż hodowlanym, ale warto podkreślić, że żaden z nich nie przekraczał norm Unii Europejskiej – podsumował specjalista.

Do czego można wykorzystać łososia?

Z łososia można przygotować sushi, ale też pieczone filety z dodatkiem cytryny i ziół, a także kremowe pasty do makaronu z łososiem wędzonym. Łosoś doskonale nadaje się również do grillowania, szczególnie w formie szaszłyków z warzywami. W wersji na zimno można przygotować sałatkę z łososiem i awokado lub kanapki z pastą łososiową na bazie serka śmietankowego. Smakuje równie dobrze w zupach rybnych czy jako składnik różnego rodzaju zapiekanek. Pamiętaj, że to ryba pełna zdrowych tłuszczów, dlatego warto eksperymentować z różnymi sposobami jej podania.

Czytaj też:

Zastosuj ten patent, a ziemniaki ugotują się w mig. Jeden produkt załatwi sprawęCzytaj też:

Twoje smażone pieczarki zawsze już będą złociste i chrupiące. Stosuj te patenty szefa kuchni