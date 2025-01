Zastosuj ten patent, a ziemniaki ugotują się w mig. Jeden produkt załatwi sprawę

Polacy uwielbiają ziemniaki. Trudno się temu dziwić, bo to smaczne warzywa. W dodatku skrywają w sobie wiele cennych wartości odżywczych i związków ważnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Zawierają między innymi potas, cynk, magnez, fosfor, miedź, cynk, jod czy witaminę C. Dostarczają również sporych ilości błonnika, który usprawnia pracę jelit, reguluje rytm wypróżnień i usprawnia pracę jelit. Popularne kartofle mają jednak jedną poważną wadę – długo się gotują. Na szczęście w prosty sposób można uporać się z tym problemem. Wystarczy dorzucić do warzyw jeden niepozorny składnik. Sprawdź, czy znasz ten patent.

Jak przyspieszyć gotowanie ziemniaków?

Trik na szybsze gotowanie ziemniaków jest banalnie prosty. Wystarczy dorzucić do garnka z warzywami trochę masła – wystarczy 5-10 g. Roztapiające się smarowidło pokryje wodę warstwą tłuszczu, dzięki czemu ta nie wykipi. W dodatku kartofle prędzej zmiękną. W efekcie zaoszczędzisz sporo czasu podczas robienia obiadu. Pamiętaj przy tym o paru innych ważnych kwestiach. Ziemniaki będą gotowe szybciej, gdy pokroisz je na kawałki. Im mniejsze, tym lepiej. Nie zapominaj też, że warzywa należy zalewać gorącą, a nie zimną wodą. Ten prosty zabieg nie tylko skróci czas ich obróbki termicznej, ale też sprawi, że kartofle zachowają więcej wartości odżywczych.

Jakie ziemniaki nadają się do gotowania?

Do gotowania najlepiej nadają się ziemniaki typu B lub C. Do pierwszej kategorii należą warzywa uniwersalne, ogólnoużytkowe. Charakteryzuje je średni stopień twardości. Nie rozsypują się podczas gotowania, a po zakończeniu obróbki termicznej stają się przyjemnie kruche. W tej grupie znajdują się takie odmiany jak na przykład Irys, Sante czy Irga. Typ C reprezentują natomiast ziemniaki mączyste. Zawierają duże ilości skrobi. Rozsypują się po ugotowaniu. Zrobisz z nich idealne purée. Możesz sięgać po odmiany takie jak choćby Tajfun, Ibis, Bryzę czy Gustaw.

